8 самых безумных кафе и ресторанов Москвы

И хлеб, и зрелища.

Вам наскучили традиционные заведения, еда которых уже снится в ночных кошмарах, а из развлечений — разговоры за соседним столиком? Мы спешим вам на помощь вместе с нашей подборкой безумных мест с божественной едой и вкусными развлечениями.

Кафе «Didu»

В кафе с пластилиновыми стенами и соответствующим запахом можно не только отведать все самое вредное: бургеры, вок и сэндвичи, но и попробовать здоровую вегетарианскую пищу. Пока вы ждете заказ, вам дадут возможность оставить в кафе частичку своего таланта — вылепить что-то свое из пластилина и прилепить на стену к другим «посланиям».

Адрес: ул. Мясницкая, д. 24

Средний чек: 1500 рублей.

Мотокафе «Энтузиаст»

Подлатать железного коня и при этом перекусить аппетитным бургером предлагает кафе-мастерская. А еще «Энтузиаст» любит кутить: почти ежедневно в мотокаф проходят вечеринки, кинопоказы, концерты.

Адрес: Столешников пер., д. 7/5

Средний чек: 800 рублей.

Кафе-клуб «Папа Вейдер»

На борт галактического корабля приглашаются обожатели фантастики. Несмотря на то, что миссия клуба — подмять под себя Вселенную, джедаям и космодесантникам предлагают хрустящие закуски и разнообразие европейской кухни. А те, кто пришел в кафе не за едой, а за победой, могут сразиться на мечах и пострелять из болтера.

Адрес: Большой Златоустинский переулок, д. 3/5с1

Средний чек: 2000 рублей.

Ресторан «Кусочки»

Эксцентричный ресторан «Кусочки» собрал в себе вообще все, что искушенному гостю не хватало: вкусную еду, необычную подачу и острые ощущения. Особо храбрым посетителям «Кусочки» предлагают вкусить еду, предварительно прикрепив себя к теремной решетке. Еда, к счастью, не тюремная, а европейская. Также можно надеть белый халат и посетить зону «Госпиталь», посидеть в «Кремле», сходить в «Театр». В общем, ходить, открывать рот и удивляться.

Адрес: ул. Шаболовка, д. 63

Средний чек: 1500 рублей.

Кафе «Варвары»

Гости кафе могут заказать утиную грудку с пюре, а получить желто-зеленое блюдо с обалденным вкусом, но совершенно непонятной структурой. Молекулярная кухня — она такая. А еще посетителям с радостью покажут, как это чудо можно приготовить — талантливые повара устроят настоящий гастрономический спектакль на открытой кухне.

Адрес: Малая Никольская, 25

Средний чек: 2000 рублей.

Ресторан «Храм дракона»

Не только фанаты китайской культуры, но и совершенно холодные к ней гости будут визжать от восторга. Тут тебе и аутентичный интерьер, аквариум с живыми рыбками и черепахами под ногами, а еще уточки-мандаринки важно расхаживают по ресторану и просят есть. Уток можно покормить специальным кормом, а себя — китайскими и японскими блюдами.

Адрес: Ленинградский пр-т, д. 37

Средний чек: 1500 рублей.

Кафе-цирк «Базиллиум»

Настоящий кафе-призрак. Мобильный шатер видят то в одном месте Москвы, то в другом. Созданный звездой Cirque du Soleil Василием Деменчуковым «Базиллиум», сохранив лучшие традиции циркового искусств, позволит почувствовать дух старого шапито. Буря эмоций, вкусная еда, веселая компания из воздушных гимнастов, жонглеров и артистов балета обеспечены.

На данный момент «Базиллиум» располагается по адресу: ул. Мантулинская, д. 5 стр. 3

Средний чек: 1000 рублей.

Трактир «Аннушка»

Трактирный трамвай «Аннушка» — европейская кухня на колесах. Следуя по определенному маршруту, трамвай знакомит гостей с достопримечательностями города, но это не все, чем «Аннушка» может удивить: от романтического вечера до шумной вечеринки — все, что душенькам гостей угодно.

Адрес: ул. Покровка, 17

Средний чек: 1200 рублей