8 марта в ресторане «Анджело» 

8-е марта в ресторане «Анджело» начнется с удивительного сладкого комплимента — «Исфахан с клубникой и розовой водой» от звездного шеф-кондитера Олега Ильина.
Почувствуйте магию весны и романтику женского праздника в роскошном ресторане «Анджело».
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Элегантная атмосфера, изысканные блюда от итальянского шеф-повара Доменико Филиппоне и эксклюзивные авторские десерты в подарок милым гостьям перенесут вас из шумного московского ритма в красивую сказку.
Ресторан «Анджело»
Инфо: 8-499-135-51-75
Inst: @angelo_msk
Fb: angelo.restoran
Адрес: ул. 60-летия Октября, 5к3