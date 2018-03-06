Ещё
8 марта в ресторане «Анджело»
Далее:
Читайте также:
Ещё

8 марта в ресторане «Анджело» 

Партнерский материал 6 марта 2018
Фото: партнерский материал
8-е марта в ресторане «Анджело» начнется с удивительного сладкого комплимента — «Исфахан с клубникой и розовой водой» от звездного шеф-кондитера Олега Ильина.
Почувствуйте магию весны и романтику женского праздника в роскошном ресторане «Анджело».
партнерский материал
Элегантная атмосфера, изысканные блюда от итальянского шеф-повара Доменико Филиппоне и эксклюзивные авторские десерты в подарок милым гостьям перенесут вас из шумного московского ритма в красивую сказку.
Ресторан «Анджело»
Инфо: 8-499-135-51-75
Inst: @angelo_msk
Fb: angelo.restoran
http://restoran-angelo.ru
Адрес: ул. 60-летия Октября, 5к3
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Меньше пафоса»: жизненные афоризмы Фаины Раневской6
Тест: это было в фильме или в книге?2
Воробьев после поцелуя с мужчиной: мне хватило яиц44
Тест: а можно ли с вами идти в ресторан?73
Тест: вставьте пропущенные цифры в эти шлягеры12
Видео
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
02:33
Сборы «Черной пантеры» превысили 1 млрд долларов
Кино
00:56
Футбольный фанат оказался на остановке в Саранске
Концерты
03:54
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение