9 лучших новых ресторанов Петербурга

Советуем сендвич-бар, тапрум с крафтовым пивом, идеальную классику итальянской кухни и лучшие настойки в городе. «Залив»

Команда «Рюмочной в Бутылке» на Новой Голландии и легендарного кафе «ПирОГИ» теперь на бутерброды, пельмени и настойки ждут на улице Некрасова, которая вполне догоняет Рубинштейна по наличию питейных.

Закусывают здесь тремя видами бутербродов — со скумбрией, малосольной селедкой и паштетом из куриной печени (все по 100 рублей), винегретом с балтийской килькой, малосольными огурцами и солеными груздями с салом.

Основательно можно подкрепиться запеченным картофелем с форшмаком или печенью трески и пельменями с бараниной или тыквой.

В барной карте — семь видов настоек с хреном, свеклой, укропом, сельдереем, вишней, лимоном и малиной (все тоже по 100 рублей) и компактная подборка вина и крафтового пива.

Ул. Некрасова, 24 «4 сыра»

В заведении реанимировали итальянскую классику, отодвинутую в 2010-х в Петербурге на второй план: паста и ризотто, сибас и дорада здесь многообещающе хороши. На кухне шеф-повара Александра Саватеева, который успел поработать в ресторанах Francesco и Jamie's Italian, готовят кухню Италии очень технично — при этом с творческим подходом.

Пасту заправляют как пиццу — четырьмя сырами: бри, пармезан, горгонзола и неожиданная в таком составе моцарелла складываются в соус с эффектом умами. Баклажаны делают в слишком плотном кляре, но внутри смогли сохранить овощу мягкую текстуру — как, например, в пармиджане из него же.

Дораду и сибас делают по неаполитанскому рецепту «аква пацца», что означает «сумасшедшая вода» — с белым вином, каперсами, чесноком и оливками гаэта и добавляют немного чили — и кисло-пряный соус еще лучше подчеркивает деликатное мясо рыбы.

Винная карта принадлежит авторству шефа-сомелье Дмитрия Вологи, известного по работе в Гранд Отеле Европа: в ней хитовые вина средиземноморского региона и современные артизанальные винодельни из Испании, юга Франции и Италии.

Караванная ул., 5 Red Corner

Хозяин культовой джазовой питейной The Hat, Fiddler's Green, Apotheke, «Анонимное общество усердных дегустаторов» Сид Фишер теперь собирает аншлаги в пабе с прусской кухней и пивом с ближнего востока.

Выпивающие за стойкой Red Corner невольно косплеят «Полуночников» Эдварда Хоппера : у дома на углу Некрасова и Короленко витринные окна в пол и бар красит улицу тусклым желтым светом. Музыканты The Hatters оценили это сходство — здесь устроили фотосессию к новому альбому «Вечно молодой, вечно пьяный».

Да, выпивают у Сида крепко — в большой пивной карте собрано более сотни наименований: как классические бутылки из Бельгии, Германии и Англии, так и сорта из регионов, не ассоциирующихся с пивоварением, — эль из Италии и крепкий портер и IPA из Израиля.

Шеф-повар Антон Осочников называет местную кухню прусской: жемайчу с кюммелем и картофельвюрст со шкварками представляют гастрономию стран, чьи территории входили в состав королевства в XIX веке.

Даем ликбез: зюльц — это мясное заливное на овощном бульоне из Германии; сибулин — сладкий лук, фаршированный пряной говядиной, из Литвы; а кнедлики — чешские клецки из картофеля.ул. Некрасова, 6 AF Brew Taproom

На старейшем пивоваренном заводе « Степан Разин » крафтовая компания AF Brew открыла собственное производство и разливает более двадцати сортов пива в баре в формате тапрума. Старый кирпичный фасад завода выходит пятью панорамными окнами на Курляндскую улицу: там и расположилось заведение. Через стекло за баром, на котором выписывается меню, виден склад готовой продукции. Пиво продают по заводским ценам, можно формировать заказ на вынос со склада — от нескольких бутылок до паллеты. В баре — 20 кранов, и в отличие от политики наших Redrum и Camorra, в тапруме разливают как свое пиво, так и эксклюзивы от дружественных пивоварен 8 Barrels, Bottle Share, Zagovor, XP Brew и поставщиков импортного крафта.

Toasteria

Удивительно, но до недавнего времени в Петербурге не было независимого общепита, в котором обстоятельно бы проработали жанр древнейшего фудпейринга: хлеба — с тем, что есть под рукой из продуктов.

Заполнить нишу взялась часть коллектива «О, спорт!»: совладелец рюмочной Игорь Лядов и управляющий Никита Буровихин объехали всю Сицилию, изучая природу панини.

В результате у Средиземноморья были одолжены начинки — сыр, рыба, вяленое мясо, а форму для сэндвичей выбрали английскую — треугольниками. Наши фавориты — с моцареллой, томатами и песто, с салями и брезаолой, сдобренными горчичным соусом, и со стейком, шпинатом и перцем.

К сэндвичам наливают крафт или модные шпетбургундеры, виньо верде и пино блан патриарха биодинамики Жан-Пьера Фрика: карту составила сомелье продвинутых виноторговцев Real Authentic Wine Сюзанна Карагезян.

Ул. Восстания, 9 Dnevnik

Заведение открыла выпускница кондитерского направления московской кулинарной школы Ragout Ангелина Попикова. Формат хозяйка определяет как кафе, где авторская кухня соединяется с концепцией «на каждый день». Придумал большинство блюд Антон Абрезов, а с позицией шеф-повара справляется протеже и коллега Антона по ресторану Gras Иван Негутаров.

Завтраки действуют по будням и в уикенд в течение всего дня: в их меню — омлет со страчателлой и вялеными томатами, гранола с миндальным молоком, овсянка и яйца с топпингами на выбор, хашбраун с копчёной сметаной и оладьи с тимьяном, мёдом и лимонной сметаной.

В основном меню — салат с индейкой, грушей и кольраби, тыквенный суп с хурмой и копчёным тофу, утиная грудка с сельдереем и маринованным яблоком и филе-миньон с пюре из сезонных овощей.

Ул. Восстания, 55 Giacomo

Автор ресторана в Пушкине — знаменитый петербургский сомелье Леонид Стерник , первый энолог в городе, открывший собственный ресторан Vincent.

Новое заведение Стерника Giacomo располагается в Пушкине в особняке XVIII века, принадлежавшем архитектору Джакомо Кваренги. Интерьер выполнен в классическом стиле с современными элементами декора — например, на мебели — геометрические принты.

За кухню отвечает шеф-повар Петр Барбухатти, работавший ранее в «Блоке», Gusto и Meat Head. В интернациональное меню вошли суп рамен с томлеными щеками, французское ризотто с тартаром из говядины, филе цыпленка с карри и жасминовым рисом, филе копченого муксуна с цуккини и эмульсией из свеклы и паштет из печени цыпленка с апельсиновым конфи.

Пушкин, Средняя ул. 2/3 Portwein

Специализация ресторана на Кирочной улице — кухня Португалии. Меню разработал номинант премии «Что где есть в Петербурге 2017» шеф-повар Виктор Гусев : акцент был сделан на популярные португальские продукты.

В него вошли крем из вяленой трески с цукатами и лаймом, тартар из говядины и луковым маслом, бьява с чоризо и грецким орехом, а также линейка десертов: паштель-де-ната, крем из фасоли с орешками и фарофии с сорбетом из манго и ананаса. В алкогольной карте представлены сорта португальского, австрийского, венгерского и словенского вина, а также редкий дижестивный портвейн.

Кирочная ул.,2 Mur_Mur

На главной ресторанной улице города заработал мясной ресторан Mur_Mur. Создателем проекта стал Мурат Расимгиль, автор лавки-бургерной «Mяsoet» и друг мясника Нусрета Гекче, известного по своему фирменному способу приготовления стейков и эффектному взмаху руки, которой он солит мясо. Подражая Гекче, повара-мясники заведения на открытой кухне жарят мясо, попутно эпатируя публику необычной подачей.

Несмотря на миловидное название проекта, ресторан получился брутальным: инкрустированная в витрину камера сухого вызревания мяса и сочетание камня и дерева в интерьере. Меню исключительно мясное: например, стейк Нью-Йорк (890 руб.) или томагавк (2700 за килограмм). Всего представлено три вида отрубов, а мясо для них закупается на фермах Ленобласти.

ул. Рубинштейна, 4