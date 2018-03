Грандиозные распродажи, световые шоу и лучшие рестораны: все, что ты не знала о настоящем отдыхе в Дубае 

Остановиться в отеле-небоскребе Жаркий Дубай гостеприимно принимает туристов в номера шикарных отелей. Дворцы, необъятные коттеджи и уникальные семизвездочные отели — все это доступно гостям одного из крупнейших городов Арабских Эмиратов. Но особенно славятся удивительные отели в местных небоскребах, откуда открывается умопомрачительный вид на город. Так, всего в 15 минутах от аэропорта в самом центре Дубая и практически через дорогу от масштабного торгового центра Dubai Mall расположился отель Address Boulevard. Примечателен он своими панорамными окнами, выходящими на главную достопримечательность города Бурдж-Халифу, в котором расположилась самая высокая в мире смотровая площадка At The Top SKY. Отель Address Boulevard (справа) Номер в отеле Главный бассейн Спа-зона Смотреть на него можно из номеров с окнами во всю стену со стильным современным дизайном, с роскошной мебелью, мраморными ванными и собственной кофемашиной (которую наперебой хвалят на платформах бронирования). Здесь даже туалетные принадлежности не какие-нибудь, а премиум-класса! При этом у каждого гостя есть выбор — забронировать бюджетный номер площадью 42 квадратных метра или отдохнуть в стиле богатых арабских шейхов в просторном 340-метровом номере. Хотя почувствовать себя на миллион долларов можно и в доступной всем гостям спа-зоне отеля Address Boulevard — одной из крупнейших в регионе. Здесь есть и крытый бассейн, и хаммам и даже частные спа-люксы. Отведать аутентичную кухню Из отеля прямиком по просторной дороге Аль-Сафа всего за 10 минут можно домчаться до сказочного ресторана Walnut Grove. Вдохновленный атмосферой сердца Южной Африки, его интерьер схож с таинственной Ореховой рощей. Но главное тут — аутентичная кухня. Здесь можно попробовать всемирно известные торты местной пекарни и традиционные блюда из любимой африканцами крупы кускус. Ресторан Walnut Grove Альтернативу такой кухне стоит искать на противоположной стороне от Address Boulevard. Проезжая через знаменитый дубайский фонтан, матерые путешественники советуют посетить фантастический ресторан Thiptara. Он буквально стоит на водной поверхности озера Бурдж, чем оправдывает свое название — «Магия воды» в переводе. Специализируется заведение на тайской королевской кухне с особым акцентом на морепродукты. Ресторан королевской тайской кухни Thiptara Зеленый салат с манго Ресторан королевской тайской кухни Thiptara Ресторан королевской тайской кухни Thiptara Если же хочешь пообедать в окружении пейзажа Арабского залива, то советуем подъехать к знаменитому острову-пальме Палм Джумейра, неподалеку от которого ты найдешь настоящий дом карри и индийской кухни ресторан Bombay Bungalow. Его меню — феерия специй, острых вкусов и ярких блюд Востока. Особенно советуем попробовать курицу с бурратой (Buratta Butter chicken) — уникальный симбиоз индийской и итальянской кухонь. Интерьер Bombay Bungalow напоминает уютное бунгало в городке Мумбаи и располагает к неспешным посиделкам с семьей и друзьями. Пойти за покупками на лучший фестиваль шопинга в мире Выиграть слиток золота или получить скидку до 90% на дизайнерские бренды? Легко! На ежегодном фестивале шопинга в Дубае. Это одно из тех громких событий, которые традиционно собирают вокруг себя всех модников мира. Еще бы! Мероприятие стартовало в конце 2017 года и предоставило своим посетителям отличную возможность сэкономить. С помощью специальной карты DSF-пасс каждый смог попасть на 12-часовую распродажу в популярнейших торговых центрах Дубая: Ibn Battuta Mall, Dubai Mall, Deira City Centre, — и других. Фестивпль шопинга в Дубае Помимо этого, все участники фестиваля получили шанс посетить бесплатные развлечения в сфере красоты, моды и дизайна интерьеров, а также выиграть призы в грандиозной лотерее, на которой счастливчики становятся обладателями невероятных призов: от люксовых авто до миллионов долларов! Но и это не предел. В рамках фестиваля проводится еще множество акционных дней, в период которых скидки распространяются практически на все виды товаров. Увидеть весь мир за один день Шопинг в Дубае может быть не только выгодным, но и интернациональным. Например, на ярмарке в тематическом парке Global Village, который продлится в этом году до начала апреля. Здесь в том или ином виде представлены культурные особенности 70 стран, а вместе с ними на пространстве тридцати павильонов товары со всего света: эксклюзивный китайский шелк, сушеные тайские фрукты, чарующее марокканское аргановое масло и все, что ты не смогла найти на рынках в прошлых путешествиях. Прототипы достопримечательностей на ярмарке Global Village Концерт на ярмарке Global Village Торговые улочки на ярмарке Global Village Аттракционы на ярмарке Global Village Но столица ОАЭ не была бы самой собой, если бы не снабдила эту туристическую мекку зрелищными представлениями и захватывающими развлечениями. Поэтому в рамках тематического парка Global Village организаторы регулярно устраивают ночные концерты, выступления артистов на сцене World Culture Stage, парады, театральные постановки и многое другое. Здесь же сумели уместить приводящий всех детей в восторг комплекс аттракционов с колесом обозрения, крутыми американскими горками и каналами с лодками. Стать свидетелем шоу-рекордсмена До конца марта 2018 года в столице ОАЭ будет проходить грандиозное музыкальное лазерное и световое событие Light Up. Устраивают его на небоскребе Бурдж-Халифа, и шоу точно стоит посмотреть, ведь именно оно было занесено в «Книгу рекордов Гиннесса» за общую площадь проекции в 109 252 квадратных метров. Кроме того, эта инсталляция стала самой высокой в мире: ее уровень установился на отметке 828 метров над уровнем моря, а яркость составила 76,3 миллиона люменов. Шоу Light Up Первоначально задумывалось провести Light Up лишь в новогоднюю ночь, но шоу получило колоссальную поддержку от зрителей, и организаторы продлили событие. Теперь его устраивают практически ежедневно по вечерам, отчего элитный район Даунтаун окрашивается во все цвета радуги и становится по-настоящему величественным. После впечатляющего мероприятия в приподнятом настроении туристы в поисках продолжения праздника выезжают в район Al Habtoor City на беспрецедентное шоу La Perle by Dragone. Шоу La Perle by Dragone Это представление сначала хочется назвать цирковым: в нем много элементов, несколько уровней сцены, включая потолок и специально оборудованный бассейн, — но при просмотре шоу превращается в настоящий артистический перформанс с умопомрачительными визуальными эффектами. Поставил его гениальный режиссер Франко Драгоне, благодаря чему перед зрителем выступают не только акробаты, но и звезды танцевальной индустрии, профессионалы водных и воздушных трюков из 23 стран мира. Увидеть город во всей красе Ни развлечения, ни шоу, ни отели и рестораны все же не могут в полной мере создать впечатление о Дубае. Для этого нужно самостоятельно исследовать его тропы. Особенно здесь, в городе, который находится на множестве водных каналов. Для этого придумали специальное водное такси — оно представляет собой мобильные катера, которые способны быстро передвигаться по городскому пространству. Но есть им и более романтическая альтернатива — деревянные абры. Эти лодки — самое древнее и самое дешевое средство передвижения в Дубае. Добраться на другую сторону бухты Дубай-крик на них можно всего за один дирхам. Здесь оживленно и многолюдно, постоянно перемещаются торговые, рыбацкие и туристические паромы, что дарит этому месту особый восточный колорит. Лодка арба Лодка арба Лодка арба А дальше можно доплыть к главным достопримечательностям города вроде «Дубайской рамки» или к улочкам густонаселенного и старинного района Дейра, чтобы добраться до знаменитого рынка золота Gold souk. И даже если не интересуешься драгоценностями, мимо этого места просто нельзя пройти. Рынок Gold souk — нескончаемые пестрые золотые улицы, от которых невозможно отвести взгляд. Впрочем, умелые бизнесмены и особенно взыскательные ценители золота приезжают сюда не просто посмотреть, но и приобрести подлинные украшения, сторговавшись до самой привлекательной цены. Магазин на рынке золота Gold souk Кстати, неподалеку от Gold souk расположился еще один рынок — Spice souk. Здесь все, как на древних восточных рынках пряностей: буйство ароматов, старинные прилавки и веселые зазывающие торговцы. А каких специй здесь только нет, и еще лепестки роз, лечебные травы, благовония… И несмотря на технологии, обгоняющие весь мир на 10 лет вперед, здания, касающиеся небес, и рукотворные острова, курортный Дубай с такими местами, как бухты, рынки, старинные районы, сохраняет свою культуру и традиции. Именно это делает его уникальной точкой на земле, куда так и тянет вернуться снова. Подписывайся на страницы WMJ.ru в Одноклассниках, Facebook, ВКонтакте, Instagram и Telegram! Текст: Дарья Антипина Фото: пресс-служба, Shutterstock/VOSTOCK