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В рационе питания космонавтов появились блюда традиционной русской кухни
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В рационе питания космонавтов появились блюда традиционной русской кухни 

Авторадио 7 марта 2018
Российские космонавты впервые смогут попробовать на орбите фруктовый кисель, зеленые щи, суп из шампиньонов, грибы по-старорусски и фруктовые палочки. Как пишут «Известия», эти блюда введены в их рацион питания и с конца 2017 года доставляются на Международную космическую станцию. Раньше грибные блюда в питание космонавтов не включались из-за их сезонности и отсутствия промышленного производства. Российский космонавт Сергей Рязанский рассказал, что непривередлив в еде, однако поддержал обновление ассортимента продуктов. Он отметил, что на борту МКС всегда хочется чего-нибудь вкусненького. Блюда российской кухни пользуются популярностью не только у наших космонавтов, но и у иностранных.
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