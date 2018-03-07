В рационе питания космонавтов появились блюда традиционной русской кухни 

Российские космонавты впервые смогут попробовать на орбите фруктовый кисель, зеленые щи, суп из шампиньонов, грибы по-старорусски и фруктовые палочки. Как пишут «Известия», эти блюда введены в их рацион питания и с конца 2017 года доставляются на Международную космическую станцию. Раньше грибные блюда в питание космонавтов не включались из-за их сезонности и отсутствия промышленного производства. Российский космонавт Сергей Рязанский рассказал, что непривередлив в еде, однако поддержал обновление ассортимента продуктов. Он отметил, что на борту МКС всегда хочется чего-нибудь вкусненького. Блюда российской кухни пользуются популярностью не только у наших космонавтов, но и у иностранных.