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В меню космонавтов МКС включили блюда традиционной русской кухни
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В меню космонавтов МКС включили блюда традиционной русской кухни 

Газета.Ru 9 марта 2018
Фото: Национальная Служба Новостей
В рацион питания российского экипажа МКС включили блюда традиционной русской кухни, передает ФАН.
Наши космонавты, работающие на орбите, вот уже некоторое время могут насладиться таким блюдами, как фруктовый кисель, зеленые щи и грибы по-старорусски.
Специальное меню доставляется на Международную космическую станцию с конца прошлого года. Раньше те же грибные блюда в рацион космонавтов не включались из-за их сезонности и отсутствия промышленного производства.
"Естественно, хорошо, когда в еде есть разнообразие. Во время моего полета замечаний к питанию у меня не было, но в любом случае всегда скучаешь по домашней еде", — поделился гастрономическими впечатлениями космонавт Сергей Рязанский.
При этом, что ожидаемо, кисели, зеленые щи, суп из шампиньонов, грибы по-старорусски и фруктовые палочки пользуются популярностью не только у россиян, но и зарубежных астронавтов.
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