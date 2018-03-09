В меню космонавтов МКС включили блюда традиционной русской кухни

В рацион питания российского экипажа МКС включили блюда традиционной русской кухни, передает ФАН.

Наши космонавты, работающие на орбите, вот уже некоторое время могут насладиться таким блюдами, как фруктовый кисель, зеленые щи и грибы по-старорусски.

Специальное меню доставляется на Международную космическую станцию с конца прошлого года. Раньше те же грибные блюда в рацион космонавтов не включались из-за их сезонности и отсутствия промышленного производства.

"Естественно, хорошо, когда в еде есть разнообразие. Во время моего полета замечаний к питанию у меня не было, но в любом случае всегда скучаешь по домашней еде", — поделился гастрономическими впечатлениями космонавт Сергей Рязанский

При этом, что ожидаемо, кисели, зеленые щи, суп из шампиньонов, грибы по-старорусски и фруктовые палочки пользуются популярностью не только у россиян, но и зарубежных астронавтов.