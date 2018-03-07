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В центре Москвы открылся шотландский паб Robert Burns
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В центре Москвы открылся шотландский паб Robert Burns 

Kitchenmag 7 марта 2018
Фото: Kitchenmag
Robert Burns — не копия и не слепок, а самодостаточный проект, клуб по интересам, где все детали складываются в единую картину. В меню 22 сорта пива на кране, сотня бутылочных позиций. Карта шотландского виски включает в себя около 60 наименований, вскоре запустят дегустационные сеты.
Кухня в Robert Burns максимально честная. Если хаггис — то сытный, настоящий, если говяжьи колбаски с чеддером и острым зеленым перцем — то домашние и действительно британские. Мясо и рыбу для многих блюд в Robert Burns коптят самостоятельно, в хоспере.
Во всем придерживаются шотландского духа: даже типичные для любого московского паба закуски вроде чесночных гренок заменили, например, запеченными сахарными костями со свежим кориандром и имбирным соусом или наггетсами из свиной головы.
Отдельного внимания заслуживает раздел меню, посвященный пирогам: с курицей, пореем и сухим сидром, с дикой уткой, с ягненком и фасолью. Кроме того, в меню есть Scottish Fish Pie и Steak & Ale Pie. На гриле готовят альтернативные стейки, среди первых блюд можно найти оригинальный шотландский рыбный суп с макрелью, а среди десертов — чизкейк с соусом из карамели и виски.
Шеф-повар ресторана Андрей Шашков решил не русифицировать большую часть блюд: шотландскую кухню здесь готовят такой, какой, по мнению Robert Burns, она должна быть, пишет horeca.ru.
Средний чек: 1200 рублей (без напитков).
Адрес: Москва, пер. Благовещенский 1а.
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