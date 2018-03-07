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В какой ресторан пригласить девушку на 8 марта, чтобы впечатлить ее
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В какой ресторан пригласить девушку на 8 марта, чтобы впечатлить ее 

Fraufluger.ru 7 марта 2018
Фото: Fraufluger.ru
Пригласить девушку в хороший ресторан, на первый взгляд, довольно простая задача. Но если вы хотите произвести на нее впечатление, стоит внимательно подойти к выбору ресторанов, особенно 8 марта. Мы решили помочь в выборе правильного места, и рассказать, какой сюрприз будет ожидать вашу подругу, помимо вкусного ужина, в том или ином заведении. В какой ресторан пригласить девушку на 8 марта, чтобы впечатлить ееРесторан
«Saxon+Parole», что расположился на Патриарших
прудах, обещает праздничный бранч в стиле «Завтрак у Тиффани». Здесь праздник начнется уже с 11 часов утра: посетители окажутся на той самой пятой авеню, в самом
сердце Нью-Йорка: будет знакомая всем музыка, цветы, конфеты и невероятные
десерты от шеф-повара Павла Федоркова, много шампанского и вкусные коктейли на  основе просекко и соков. А каждая посетительница в этот день получит в подарок заветную бирюзовую коробочку от Tiffany&Co! Содержания
коробочек «Saxon+Parol» держит в секрете. Mercedes Bar 8  марта впечатлит подругу не только панорамными видами и вкусной едой, но и новым авторским
коктейлем «Актриса» от шеф-бармена Артема Аверина, который задуман специально к праздничному дню. В его основе — кальвадос, итальянский травяной ликер Strega, нотки ванили, лимонный сок и  фиалка, что самое главное в напитке. Коктейль подается с фиалковым мармеладом,
который самостоятельно производится в баре.
Shore
House — самый известный загородный проект 8 марта устроит настоящую весну (несмотря на  снег за окном) с обилием живых цветов и вкусными десертами от шеф-повара.
Девушки получат бокал шампанского в качестве комплимента, а стильный кавер-бэнд
Mr. Fungle порадует всех своими треками. Rose bar,
который, кстати, тоже находится в Крокусе, будет разыгрывать призы от сети
магазинов нижнего белья Agent Provocateur.
Кафе-бар  Hudson
Deli
в честь праздника
презентует линейку низкокалорийных десертов «Low Fat», разработанных специально для  девушек. Каждая сможет попробовать эти сладкие блюда 7 и 8 марта, главное —
сказать кодовые слова «Весна в Hudson».
Для тех, кто хочет насладиться всеми десертами, можно поучаствовать в конкурсе
в Instagram Hudson
Deli и выиграть
всю линейку.
В уютном ресторане Mollusca, где подают мидии с пивом и ракушками, на 8 марта всех девушек будут
бесплатно угощать итальянским десертом — тирамису от шеф-повара, а также
вишневым пивом Lindemans Kriek
(Lambic Beer). Девушка не останется равнодушна к угощениям, и вы себя побалуете вкуснейшей едой.
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