В какой ресторан пригласить девушку на 8 марта, чтобы впечатлить ее

Пригласить девушку в хороший ресторан, на первый взгляд, довольно простая задача. Но если вы хотите произвести на нее впечатление, стоит внимательно подойти к выбору ресторанов, особенно 8 марта. Мы решили помочь в выборе правильного места, и рассказать, какой сюрприз будет ожидать вашу подругу, помимо вкусного ужина, в том или ином заведении. В какой ресторан пригласить девушку на 8 марта, чтобы впечатлить ееРесторан

«Saxon+Parole», что расположился на Патриарших

прудах, обещает праздничный бранч в стиле «Завтрак у Тиффани». Здесь праздник начнется уже с 11 часов утра: посетители окажутся на той самой пятой авеню, в самом

сердце Нью-Йорка: будет знакомая всем музыка, цветы, конфеты и невероятные

десерты от шеф-повара Павла Федоркова, много шампанского и вкусные коктейли на основе просекко и соков. А каждая посетительница в этот день получит в подарок заветную бирюзовую коробочку от Tiffany&Co ! Содержания

коробочек «Saxon+Parol» держит в секрете. Mercedes Bar 8 марта впечатлит подругу не только панорамными видами и вкусной едой, но и новым авторским

коктейлем «Актриса» от шеф-бармена Артема Аверина, который задуман специально к праздничному дню. В его основе — кальвадос, итальянский травяной ликер Strega, нотки ванили, лимонный сок и фиалка, что самое главное в напитке. Коктейль подается с фиалковым мармеладом,

который самостоятельно производится в баре.

Shore

House — самый известный загородный проект 8 марта устроит настоящую весну (несмотря на снег за окном) с обилием живых цветов и вкусными десертами от шеф-повара.

Девушки получат бокал шампанского в качестве комплимента, а стильный кавер-бэнд

Mr. Fungle порадует всех своими треками. Rose bar,

который, кстати, тоже находится в Крокусе, будет разыгрывать призы от сети

магазинов нижнего белья Agent Provocateur.

Кафе-бар Hudson

Deli

в честь праздника

презентует линейку низкокалорийных десертов «Low Fat», разработанных специально для девушек. Каждая сможет попробовать эти сладкие блюда 7 и 8 марта, главное —

сказать кодовые слова «Весна в Hudson».

Для тех, кто хочет насладиться всеми десертами, можно поучаствовать в конкурсе

в Instagram Hudson

Deli и выиграть

всю линейку.

В уютном ресторане Mollusca, где подают мидии с пивом и ракушками, на 8 марта всех девушек будут

бесплатно угощать итальянским десертом — тирамису от шеф-повара, а также

вишневым пивом Lindemans Kriek

(Lambic Beer). Девушка не останется равнодушна к угощениям, и вы себя побалуете вкуснейшей едой.