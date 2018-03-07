Гастрономический фестиваль в Севастополе планирует собрать 10 тыс. гостей

СЕВАСТОПОЛЬ, 7 марта. / ТАСС /. Гастрономический фестиваль «О, да! Еда!» впервые пройдет в Севастополе 5-6 мая этого года. Планируется, что он соберет порядка 10 тыс. гостей. Об этом в среду сообщила пресс-служба севастопольской агрофирмы «Золотая Балка», являющейся организатором праздника.

Ежегодно в начале мая Севастополь становится центром притяжения туристов.

Из всех регионов РФ сюда приезжают люди, чтобы познакомиться с историей города и поучаствовать в одном из самых значимых для города-героя праздников — Дне Победы. Согласно стратегии развития города до 2030 года, туризм является приоритетным направлением развития Севастополя, причем основной акцент делается на событийный, исторический, военно-патриотический, гастрономический туризм.

"Крупнейший российский гастрономический фестиваль «О, да! Еда!» впервые пройдет в Крыму, в Балаклаве, на территории шампанерии «Золотая Балка», 5-6 мая. Организаторы фестиваля ожидают на фестивале «О, да! Еда!» не менее 10 тыс. гостей — как туристов, так и местных жителей", — сказали организаторы.

Фестиваль будет проводится на площади в 6 гектаров, а самой масштабной площадкой станет поле агрофирмы, которое традиционно используется для масштабных ежегодных акций: музыкального фестиваля ZBFest и фестиваля виноделия и урожая WineFest.

Здесь, по словам организаторов, создадут улицы ресторанов, гастрономический театр, детская кулинарная школа с развлечениями, зона спортивных игр для взрослых и детей, арт-инсталляции, бар, большая музыкальная сцена.

Кроме того, в шампанерии «Золотой Балки» гостей фестиваля ждут экскурсии по винному подвалу, дегустация вин и музыкальная программа в панорамном ресторане. А на территории Арт-парка будет расположен кинотеатр под открытым небом, где пройдут показы самых знаменитых фильмов о еде.

"Одним из самых «жарких» кульминационных моментов фестиваля обещает стать «Кулинарная битва» между представителями СМИ. Победители смогут удивить впоследствии своих друзей и близких приготовлением интересных блюд, освоенных под руководством именитых шефов лучших ресторанов Крыма", — отметили организаторы фестиваля.

Миссия фестиваля — продвижение региональной кухни и локальных продуктов.

Организаторы фестиваля ставят своей целью раскрыть феномен крымской кухни с помощью ресторанов— участников, каждый из которых создаст свое авторское фестивальное меню.

Гости смогут не только попробовать каждое блюдо, но и выступить в роли фуд-экспертов, приняв участие в голосовании за лучшее меню фестиваля.

Гастрономическая карта России

Продвижение региональной кухни в последние годы стало одним из трендов в стране.

Проект уже стартовал во Владимирской области и Краснодарском крае, создается гастрономическая карта в Казани, Самаре, Ростове-на-Дону, Сочи, Саранске, а в первой половине 2018 года планируется начало проекта в других регионах, принимающих игры ЧМ-2018, позже к нему подключатся все регионы страны.

Кроме того, на региональном уровне проводятся многочисленные гастрономические фестивали.

К примеру, Удмуртия позиционирует себя как родина пельменей, и здесь ежегодно празднуют «Всемирный день пельменя».

В марте этого года в Дагестане проведут первый гастрономический фестиваль «Vizit Dagestan 2018».

Москва соберет в марте представителей 25 регионов страны на масштабный фестиваль «Мос/Еда!», где свою продукцию представят фермеры и производители из Калининградской области, Карелии, Крыма, Мурманска, Удмуртии, Краснодара, Камчатки и других регионов.