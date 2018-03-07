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Гастрономические лекции прочитают москвичам в рамках фестиваля «Мос/Еда!»
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Гастрономические лекции прочитают москвичам в рамках фестиваля «Мос/Еда!» 

Агентство «Москва» 7 марта 2018
Фото: РИАМО
В рамках фестиваля «Мос/Еда!» москвичей ждет серия бесплатных гастрономических лекций, первые занятия стартуют 10 и 11 марта. Об этом сообщили в оргкомитете цикла уличных городских мероприятий «Московские сезоны».
«В преддверии ярмарочного фестиваля «Мос/Еда!», который пройдет в столице 17 и 18 марта, эксперты в области гастрономии проведут серию познавательных лекций и мастер-классов. Первые занятия состоятся на выходных, 10 и 11 марта. Вести их будут историк кулинарии Павел Сюткин и шеф-повар, основатель кулинарной «Школы хорошего вкуса», Анна Семенова. Участие — бесплатно для всех желающих. Предварительная регистрация не требуется», — говорится в сообщении. Как уточняется, лекция по истории московских ярмарок от П. Сюткина начнется 10 марта, в 13:10, в теплом павильоне — «Библиотеке» по адресу ул. Новый Арбат, д. 13. Посетители узнают, где в старину в столице располагались самые знаменитые ярмарки и какие продукты на них можно было приобрести. Также для всех желающих пройдет краткий экскурс по истории «московских» блюд и напитков: от старомосковской кухни до современного меню. Отмечается, что 11 марта в 15:00 в студии кулинарных мастер-классов межрегиональной фермерской ярмарки на Семеновской площади основатель кулинарной «Школы хорошего вкуса» А. Семенова расскажет на что стоит обратить внимание, чтобы приобрести самые вкусные и качественные продукты, а также проведет мастер-класс по приготовлению кус-куса с овощами. Занятия рассчитаны на взрослых посетителей. Познавательные встречи в рамках «Мос/Еды!» продолжатся и на следующей неделе. Двухдневный фестиваль «Мос/Еда!» состоится 17 и 18 марта — за месяц до открытия нового сезона московских продуктовых ярмарок. Посетители смогут не только приобрести свежие фермерские продукты, но и выбрать самые вкусные и качественные с тем, чтобы определить список товаров и регионов-поставщиков для будущих городских ярмарок. Помимо продуктового разнообразия гостей «Мос/Еды!» ждет культурная программа: творческие мастер-классы для детей, интерактивные представления и увлекательные спортивные забавы.
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