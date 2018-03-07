В Зеленограде прошел кулинарный баттл среди пап многодетных семей 

Культурный центр «Доброволец» и Центр поддержки многодетных семей «МногоМама» филиал Зеленоград совместно проводят увлекательные, познавательные и разнообразные культурно-досуговые мероприятия, целью которых является сохранение семейных ценностей.
Так, в начале марта в ресторане-корчме «Диканька» состоялся кулинарный баттл, в котором приняли участие многодетные папы. Было заявлено 10 участников, а группой поддержки стали семьи. «Можно сказать, что это были настоящие 10 команд, потому что для участия в баттле обязательным условием было домашнее задание», — рассказали организаторы из КЦ «Доброволец».
В день проведения мероприятия папы получили набор продуктов, из которых необходимо было приготовить овощной салат, пирог «Шарлотка» и под руководством шеф-повара ресторана разделать рыбу. Учитывалось не только мастерство приготовления и вкус блюда, но и его презентация. Мужчины очень старались, нужно было проявить творчество, фантазию и, конечно же, навыки приготовления блюда, умения пользоваться кухонной техникой, шинковать, резать, украшать блюда. А семьи участников конкурса представили на суд жюри и зрителей стенгазеты о папе, подготовили творческие номера, проявили знания в кулинарной викторине.
В течение двух часов жюри под руководством шеф-повара ресторана Андрея Адрова не уставало удивляться творчеству и фантазии пап, а сами участники, кажется, готовы были посвятить всю свою жизнь поварскому искусству.
В итоге кулинарного баттла по результатам набранных баллов все участники стали победителями в различных номинациях: «Маэстро кухни» — Илья Овсянников, «Лучший салат» — Павел Дружин, «Лучший пирог» — Василий Лапичков, «Самый аккуратный» — Олег Мишин, «Самый быстрый» — Александр Громов, «Самый веселый» — Александр Истяков, «Самая креативная семья» — Алексей Ковалев, «Лучший творческий номер» — Александр Тимошенко, «Самая дружная семья» — Виталий Климов, «Самый любимый папа» — Сергей Ильин.
И, конечно же, самым ожидаемым, приятным моментом баттла стало награждение участников призами от каждого члена жюри, которые предоставили социальные партнеры-друзья проекта.
— В этот весенний вечер никто из участников и гостей не остался без внимания и угощений, а особенно без хорошего музыкального настроения, которое подарили нам вокальная группа «Голос ангела» и их руководитель Ирина Нечаева, — отметили организаторы.