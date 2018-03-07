В Зеленограде прошел кулинарный баттл среди пап многодетных семей

Культурный центр «Доброволец» и Центр поддержки многодетных семей «МногоМама» филиал Зеленоград совместно проводят увлекательные, познавательные и разнообразные культурно-досуговые мероприятия, целью которых является сохранение семейных ценностей.

Так, в начале марта в ресторане-корчме «Диканька» состоялся кулинарный баттл, в котором приняли участие многодетные папы. Было заявлено 10 участников, а группой поддержки стали семьи. «Можно сказать, что это были настоящие 10 команд, потому что для участия в баттле обязательным условием было домашнее задание», — рассказали организаторы из КЦ «Доброволец».

В день проведения мероприятия папы получили набор продуктов, из которых необходимо было приготовить овощной салат, пирог «Шарлотка» и под руководством шеф-повара ресторана разделать рыбу. Учитывалось не только мастерство приготовления и вкус блюда, но и его презентация. Мужчины очень старались, нужно было проявить творчество, фантазию и, конечно же, навыки приготовления блюда, умения пользоваться кухонной техникой, шинковать, резать, украшать блюда. А семьи участников конкурса представили на суд жюри и зрителей стенгазеты о папе, подготовили творческие номера, проявили знания в кулинарной викторине.

В течение двух часов жюри под руководством шеф-повара ресторана Андрея Адрова не уставало удивляться творчеству и фантазии пап, а сами участники, кажется, готовы были посвятить всю свою жизнь поварскому искусству.

И, конечно же, самым ожидаемым, приятным моментом баттла стало награждение участников призами от каждого члена жюри, которые предоставили социальные партнеры-друзья проекта.