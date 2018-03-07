Составлен рейтинг самых сексуальных шеф-поваров Нижнего Новгорода

— Опрос проходил 4 дня, преимущественно в фейсбуке и в личных беседах. В нем приняли участие 46 женщин разных возрастов и шестеро мужчин. В рейтинг вошли наиболее часто упоминаемые повара, — пояснила, как появился топ Катерина Смирнова.

Ресторанный критик добавила, что по ее наблюдениям в нашем городе не все знают, как выглядит шеф-повар. В связи с этим она посоветовала кулинарам чаще выходить к гостям. А рейтинг предпочтений горожан, которые с шефами знакомы, выглядит так.

Шеф-повар ресторана «De Kas» Виталий Михайлов попал в рейтинг за «сногсшибательный загар и белоснежную улыбку», а также «бархатный голос» и, конечно, умение вкусно готовить.

— Одна дама высказала неудовольствие тем, что в интернете нет ни одной его фотографии с голым торсом, — поделилась автор рейтинга.

В рейтинг вошел «загадочный» повар ресторана «Per Se» Алексей Маргаев.

— У меня, кстати, у самой была мысль включить его в обзор. Но не могу же я без народного голосования. Поэтому, честно признаться, очень и удивилась и обрадовалась, когда мне его фото чудовищного качества прислали в личку. Да потому что красавец, спору нет! — отозвалась о нем Катерина Смирнова.

Нижегородок пленили «острый волнующий взгляд» и бургеры от повара «Zvezda Burgers» Егора Уварова. Они закрыли глаза на то, что профессионального образования он не имеет.

«Горячий» сыродел из «Брынзы» Бека Доборджгинидзе одно время жил в монастыре. Теперь он муж, папа двух дочек и герой фантазий гостей заведения в котором работает.

— Он ставил кухню в огромном количестве кафе и ресторанов города, но женщины от него тащатся в основном на улице, когда он жарит бургеры и рёбра прямо под открытым небом на городских фестивалях. Насчёт Степанова мнения разделились кардинально: от «он такой добрый и надёжный» до «он какой-то опасный и коварный, но это и хорошо», — поделилась автор.

Свободного шефа Евгения Осина нижегородки полюбили за то, что он похож на ангела. Кулинар активно стажируется в ресторанах по всему миру и ведет программу на нижегородском ТВ.

— Андрей Сулима недавно ушёл из «Novo» и собирается открывать собственную кулинарную школу. Сразу несколько девушек отметили, что с удлинёнными волосами Андрей стал богемнее и соблазнительнее. А что он кормит хорошо, все и так в курсе, — рассказывает о герое рейтинга Катерина.

Фремиша Муту из «Желтого шкафа» выделили за чувственную внешность.

— Горячий парень кормит сейчас толпы студентов на проспекте Гагарина под неусыпным взглядом жены. Которая, кстати, и выдвинула его кандидатуру, не подозревая, что до неё о нем уже вспомнили сразу две девушки (одна, кстати, как раз студентка университета Лобачевского, напротив которого и находится кафе), — пишет об участнике Катерина.

А следующий герой Семён Новослов проложил себе дорогу в топ самостоятельно.

— Никто толком и не знал, как выглядит шеф Monet, но он сам пришёл со своей фотографией в опрос ко мне на страницу в Facebook, и тут же мне в личку посыпались: «Надо брать красавчика», — рассказала ресторанный критик.