В парижском ресторане двое мужчин отрубили посетителю руку и сняли скальп

Краснодар. 7 марта — Новая Кубань. В столице Франции 5 марта произошел жуткий инцидент в одном из местных ресторанов.

Как передают российские СМИ со ссылкой на радиостанцию RTL , в заведение ворвались двое неизвестных и прямиком направились к одному из столиков. Там злоумышленники, вооруженные саблей и мачете, сняли скальп с посетителя, отрубили ему руку и кисть другой руки. В тяжелейшем состоянии раненый был госпитализирован.

По данным французских журналистов, нападение совершили выходцы из Шри-Ланки, уроженцем которой является и пострадавший. По предварительным данным, причиной шокирующего инцидента могло стать сведение личных счетов.

Известно, что в самой Шри-Ланке в настоящее время очень напряженная ситуация: в стране в разгаре конфликт между буддистами и мусульманами.