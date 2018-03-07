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В парижском ресторане двое мужчин отрубили посетителю руку и сняли скальп
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В парижском ресторане двое мужчин отрубили посетителю руку и сняли скальп 

Новая Кубань 7 марта 2018
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 7 марта — Новая Кубань. В столице Франции 5 марта произошел жуткий инцидент в одном из местных ресторанов.
Как передают российские СМИ со ссылкой на радиостанцию RTL, в заведение ворвались двое неизвестных и прямиком направились к одному из столиков. Там злоумышленники, вооруженные саблей и мачете, сняли скальп с посетителя, отрубили ему руку и кисть другой руки. В тяжелейшем состоянии раненый был госпитализирован.
По данным французских журналистов, нападение совершили выходцы из Шри-Ланки, уроженцем которой является и пострадавший. По предварительным данным, причиной шокирующего инцидента могло стать сведение личных счетов.
Известно, что в самой Шри-Ланке в настоящее время очень напряженная ситуация: в стране в разгаре конфликт между буддистами и мусульманами.
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