Посетительницам Burger King раздадут эксклюзивные короны

Сеть ресторанов быстрого питания Burger King объявила о праздничной акции, приуроченной к Международному женскому дню. Об этом «Ленте.ру» рассказали представители компании.

«Каждая посетительница получит специальную корону эксклюзивного дизайна взамен стандартной, чтобы почувствовать себя настоящей Burger Queen», — рассказали в компании.

Для того, чтобы получить аксессуар, покупательницам необходимо выложить в соцсетях селфи с хэштегом #BurgerQueen и сделать заказ в ресторане.

Первыми эксклюзивную корону примерят популярные Instagram-блогеры, в числе которых Ольга Медынич , Маша Миногарова, Аня Консервы и Аня При. «Принцессы тоже едят фастфуд!», — отметили в Burger King.

Акция пройдет 8 марта в избранных ресторанах сети. Креативную идею проекта разработало агентство Isobar Moscow, медийную поддержку осуществило агентство Carat.