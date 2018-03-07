В апреле на острове Фукуок откроется курорт Premier Village Phu Quoc Resort

Premier Village Phu Quoc Resort, расположенный на оконечности мыса Ong Doi на Фукуоке в провинции Кьензянг, планируется открыть в апреле этого года

Этот курортный отель станет одним из самых роскошных курортов в регионе, сообщается в пресс-релизе

Курортный отель, которым управляет компания AccorHotels, предлагает гостям 227 вилл с частными бассейнами и большими гостиными с элегантным декором. В двухэтажных виллах есть от двух до шести спален и полностью оборудованная кухня, что создает максимальное удобство для отдыхающих.

Для гурманов, желающих познакомиться с местной культурой и кухней, в курортном отеле также предусмотрены рестораны. В ресторане Corallo, оформленном в средиземноморском стиле, подают блюда из свежих морепродуктов, а в ресторане Market можно заказать блюда по меню и по системе «шведский стол» в зависимости от желания посетителей.

Одной из примечательных особенностей курорта Premier Village Phu Quoc является Sunset Lounge, идеальное место для того, чтобы любоваться закатами. Однако Sunset Lounge откроют только в конце этого года.

Курорт расположен в городе An Thoi на острове Фукуок в провинции Кьензянг.