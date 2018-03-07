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Блюда в ресторане, которые решительно не стоит заказывать
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Блюда в ресторане, которые решительно не стоит заказывать 

Anews 7 марта 2018
Фото: Anews
Даже если каждый день заглядывать в любимый ресторан и знать вкус всех блюд из меню, нельзя называть себя гурманом и специалистом в этом деле. Вряд ли даже с таким подходом можно узнать все секреты ресторанной кухни, однако именно о них могут рассказать шеф-повара, которые дали дельные советы при выборе блюд и продуктов. Специализированные блюда Приходя в японский ресторан в меню можно увидеть нехарактерные для данной кухни блюда, например, салат или паста. Разумеется, такой подход помогает охватить большее количество посетителей, однако эксперты советуют не заказывать неспециализированные блюда, поскольку их вкус и качество может разочаровать. Морепродукты Эти угощения довольно сложны в хранении и приготовлении, поэтому нельзя их заказывать, если качество блюд оставляет желать лучшего. В последнее время отравление моллюсками фиксируется в заметной степени чаще, чем несколько десятков лет назад. Поэтому повара рекомендуют покупать устрицы исключительно в проверенных точках или на морских побережьях. Деликатесы В действительности заказывать деликатесы в ресторане нет особого смысла, поскольку зачастую блюда в таких местах ими только украшают. Банка той же икры в магазине, как правило, обходится порядком дешевле, чем в ресторане, где подают очередные шедевры. Традиционные блюда Некоторые угощения из прошлого лучше не заказывать, поскольку они создавались под давлением ряла исторических событий или неблагоприятных погодных условий. Например, хэш из солонины впервые приготовили в военный период, и по сути это консервированная говядина, а сейчас лучше останавливать выбор на свежих продуктах, которых полно в магазинах. Домашние блюда Эксперты не рекомендуют заказывать те блюда, которые возможно без значительных усилий приготовить дома, или же свои любимые угощения. В ресторане можно смело пробовать что-то новое или то, что привлекает внимание. Голландский соус Известный в кулинарных кругах шеф-повар Энтони Бурден отметил, что ему не известен ни один коллега, который бы занимался приготовлением голландского соуса специально для заказа. Как правило, такое угощение сперва готовят, а затем убирают на хранение как обычную заготовку, но этот соус особенно быстро заполоняют бактерии, особенно при неправильной температуре. Рыба Всем туристам, которые хотят посетить рынки азиатских государств не рекомендуется приобретать рыбу в начале недели. Обычно по субботам такие места не работают, поэтому в воскресенье и понедельник там, как правило, предлагают для покупки улов четверга и пятницы.
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