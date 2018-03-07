«Мышиная многоножка» привела в ужас посетителей ресторана: видео

Посетители китайского ресторана получили неприятный сюрприз. Прием пищи прервала «мышиная многоножка», заставив едоков разбежаться в стороны.

В Сети набирает популярность видео, на котором изображена группа мышей, оригинальным образом передвигающаяся по ресторану в Китае. Об этом сообщает Daily Mail.

На видео грызуны бегают между столами заведения общепита, вцепившись в хвосты друг друга и образуя таким образом своеобразную «мышиную многоножку». Зрелище привело посетителей ресторана в изумление, вызвав крайне неприятные ассоциации.

Несмотря на неприглядность и ассоциации с настоящей многоножкой, поведение мышей объясняется безобидным образом. Дело в том, что недавно рожденные мышата имеют слабое зрение, многие из них практически слепые. Так что на первых порах жизни мышата часто передвигаются вместе с матерью, вцепившись в хвосты друг друга и образуя «поезд».