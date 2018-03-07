Фестиваль итальянской культуры «Средиземное море. Еда и любовь»

С 9 по 11 марта на Хлебозаводе № 9 пройдет фестиваль-ярмарка «Средиземное море. Еда и любовь». Участников ждут лекции об итальянской кухне и средиземноморской диете, кулинарные мастер-классы и занятия для детей, дегустации и ярмарка.

Взрослым будет интересно поговорить о еде и попробовать итальянские блюда. С 17 до 18 шеф-повар Сергей Кузнецов расскажет и покажет как готовить чиабаттини со средиземноморским кремом из тунца и копченый нут с моцареллой, мандаринами и лапшой из цуккини и моркови. А потом продолжит с чиззи ньокетти в сырном соусе и не только.

На фестивале речь пойдет не только о еде: для всех желающих пройдут открытые уроки итальянского языка, а еще можно будет поиграть в игры на итальянском. Лектор Рена Махмудова, историк искусства из Università degli Studi Roma Tre, прочитает лекцию о Галерее Уффици, Галерее Боргезе и музеях Ватикана.

Весь день с 11 утра до 9 вечера будет работать ярмарка средиземноморских товаров и детский уголок. Для детей также будут организованы мастер-классы «Делаем маяк» и «Вяжем морские узлы».

Полное расписание мероприятий ярмарки можно найти на сайте.