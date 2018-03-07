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Любители средиземноморской кухни соберутся вблизи Марьиной Рощи
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Любители средиземноморской кухни соберутся вблизи Марьиной Рощи 

Управа района Марьина роща 7 марта 2018
Фото: Управа района Марьина роща
Фестиваль средиземноморской кухни развернется вблизи Марьиной Рощи. Всех желающих ждут с 9 по 11 марта на Хлебозаводе № 9, расположенном на Новодмитровской улице.
— В рамках фестиваля «Средиземное море. Еда и любовь» гости смогут попробовать самые популярные блюда, которые готовят в странах Средиземноморья, а также примут участие в тематических лекциях, конкурсах и мастер-классах, — сообщил один из организаторов мероприятия.
Мероприятие пройдет с 11.00 до 21.00. Хлебозавод № 9 находится по адресу: ул. Новодмитровская, 1. Вход свободный. (то)
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