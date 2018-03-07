Ещё
Burger King дарит возможность каждой девушке стать королевой
Далее:
Читайте также:
Ещё

Burger King дарит возможность каждой девушке стать королевой 

WMJ.ru 7 марта 2018
Фото: WMJ.ru
Burger King в честь Международного женского дня приготовил своим посетительницам сюрприз. Каждая девушка может получить взамен стандартной короны эксклюзивную, чтобы почувствовать себя настоящей королевой. Для этого достаточно назвать на кассе пароль Burger Queen и сделать заказ в ресторане. Акция пройдет 8 марта в избранных ресторанах сети. Количество корон ограничено. Хочешь получить почувствовать себя королевой? Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram! Фото:Global Look Press
WMJ.ru: последние новости
Из первых уст: 5 непростительных ошибок в ресторане, которые раздражают официантов Как звезда сериала «Игра престолов» Софи Тернер выглядит в купальнике Хакеры обнародовали обнаженные снимки пышногрудой звезды сериала «Игра престолов» Натали Эммануэль
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Меньше пафоса»: жизненные афоризмы Фаины Раневской6
Тест: это было в фильме или в книге?2
Воробьев после поцелуя с мужчиной: мне хватило яиц46
Тест: вставьте пропущенные цифры в эти шлягеры12
Тест: а можно ли с вами идти в ресторан?73
Видео
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
02:33
Сборы «Черной пантеры» превысили 1 млрд долларов
Кино
00:56
Футбольный фанат оказался на остановке в Саранске
Концерты
03:54
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение