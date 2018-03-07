Burger King дарит возможность каждой девушке стать королевой 

Burger King в честь Международного женского дня приготовил своим посетительницам сюрприз. Каждая девушка может получить взамен стандартной короны эксклюзивную, чтобы почувствовать себя настоящей королевой. Для этого достаточно назвать на кассе пароль Burger Queen и сделать заказ в ресторане. Акция пройдет 8 марта в избранных ресторанах сети. Количество корон ограничено. Хочешь получить почувствовать себя королевой? Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram! Фото:Global Look Press