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Стрельба в американском ресторане: есть жертвы
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Стрельба в американском ресторане: есть жертвы 

Вести.Ru 7 марта 2018
Один человек убит и трое ранены. Таков итог стрельбы в ресторане City Grill Cafe в городке Хёртсборо, которую устроил неизвестный. Семейный ресторанчик работал с 1954 года. Но теперь его 69-летний хозяин убит.
Злоумышленником, устроившим бойню в ресторане, оказался местный житель, сообщает РИА Новости. Он страдал психическими расстройствами. По весне его заболевание обострилось, он взялся за огнестрельное оружие.
После расстрела в ресторане злоумышленник покинул место преступления и забаррикадировался в своем доме. Стрельба в алабанском ресторане — не единственный расстрел, устроенный в США в последнее время.
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