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Минздрав предложил обязать рестораны и кафе использовать йодированную соль
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Минздрав предложил обязать рестораны и кафе использовать йодированную соль 

Говорит Москва 7 марта 2018
Однако президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров раскритиковал такое предложение и отметил, что в ресторанах йодированная соль практически не используется.
«Мы написали письмо, в котором описали проблемы для ресторанного бизнеса. У нас есть большое количество различных солей из различных регионов мира, которые в определённой степени отличаются. Это ещё как некое предложение, дополнение человеку. И это традиционно для ресторанов всего мира. Поэтому это ущемление вопроса, связанного с идеей самого шеф-повара, который готовит. Он может использовать, например, соевый соус, он может не использовать вообще соль. Ещё йодированная соль изменяет вкус продукта, это тоже надо понимать», — сказал Бухаров. Законопроект направлен на профилактику заболеваний, вызванных йододефицитом.
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