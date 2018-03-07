Минздрав предложил обязать рестораны и кафе использовать йодированную соль

Однако президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров раскритиковал такое предложение и отметил, что в ресторанах йодированная соль практически не используется.

«Мы написали письмо, в котором описали проблемы для ресторанного бизнеса. У нас есть большое количество различных солей из различных регионов мира, которые в определённой степени отличаются. Это ещё как некое предложение, дополнение человеку. И это традиционно для ресторанов всего мира. Поэтому это ущемление вопроса, связанного с идеей самого шеф-повара, который готовит. Он может использовать, например, соевый соус, он может не использовать вообще соль. Ещё йодированная соль изменяет вкус продукта, это тоже надо понимать», — сказал Бухаров. Законопроект направлен на профилактику заболеваний, вызванных йододефицитом.