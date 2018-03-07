В США задержан психопат, застреливший владельца ресторана

Полиция задержала мужчину, который застрелил владельца гриль-ресторана в американском городе Хёртсборо в штате Алабама и ранил еще трех человек.

Об этом передает РИА Новости со ссылкой на телеканал CBS.

О задержании мужчины общественность проинформировал шериф округа Рассел Хит Тэйлор. По его словам, стрелок, который страдает психическим заболеванием, пришел в семейный ресторан City Grill Cafe с ружьем в руках.

В это время в заведении завтракали около десяти человек. Нападавший выкрикнул имя хозяина заведения и начал стрелять по людям. 69-летний хозяин был убит на месте, один из раненых находится в критическом состоянии, еще двое получили ранения, не угрожающие их жизни.

После этого, стрелок покинул место преступления и заперся у себя дома, но полицейские по телефону уговорили его сдаться.