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В США задержан психопат, застреливший владельца ресторана
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В США задержан психопат, застреливший владельца ресторана 

Вести.Ru 7 марта 2018
Полиция задержала мужчину, который застрелил владельца гриль-ресторана в американском городе Хёртсборо в штате Алабама и ранил еще трех человек.
Об этом передает РИА Новости со ссылкой на телеканал CBS.
О задержании мужчины общественность проинформировал шериф округа Рассел Хит Тэйлор. По его словам, стрелок, который страдает психическим заболеванием, пришел в семейный ресторан City Grill Cafe с ружьем в руках.
В это время в заведении завтракали около десяти человек. Нападавший выкрикнул имя хозяина заведения и начал стрелять по людям. 69-летний хозяин был убит на месте, один из раненых находится в критическом состоянии, еще двое получили ранения, не угрожающие их жизни.
После этого, стрелок покинул место преступления и заперся у себя дома, но полицейские по телефону уговорили его сдаться.
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