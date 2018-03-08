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На «Трехгорке» открылся ресторан Uhvat с блюдами из русской печи
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На «Трехгорке» открылся ресторан Uhvat с блюдами из русской печи 

Kitchenmag 8 марта 2018
Фото: Kitchenmag
Тщательно изучив особенности техники томления и собрав знания о печном искусстве, команда проекта возрождает русскую кулинарную традицию в современном прочтении, пишет «Ресторанный Рейтинг».
Сердце ресторана — открытый печной цех с тремя большими русскими печами. Русские печи уникальны и не имеют аналогов в мире, потому что могут работать сразу в трех режимах: жар, печь подготовленная и остывающая. Печи ресторана Uhvat спроектированы так, что могут несколько дней держать температуру и работать автономно, независимо друг от друга.
Команду поваров ресторана возглавляет москвич Евгений Альфан. «Для меня работа с печами стала настоящим вызовом! — говорит шеф-повар. — Потому что оказалось совсем немного тех, кто в наше время ежедневно готовит в домашних печах и готов принимать у себя, делиться навыками и секретами».
Хлеб и масло в ресторане Uhvat тоже готовят в печи. Свекольный, тыквенный и серый суздальский хлеб подают с топленым маслом, которое представляет собой свечу. Ее поджигают и в растопленное масло рекомендуют макать хлеб.
Команду бара возглавляет миксолог Сергей Головатюк. В барной карте достаточно напитков, многие из которых можно попробовать только в Uhvat. Чего стоит только гороховый лимонад из свежих, зеленых стручков гороха. Винная карта — еще одна городость ресторана. Ее для проекта создал известный сомелье Михаил Волков.
Сохранив архитектуру здания текстильной фабрики «Трехгорная мануфактура» 1799 года и отреставрировав огромные окна, расположенные сторонам зала, Uhvat превратили в настоящий архитектурный шедевр со сложным сводчатым потолком и пятью оригинальными люстрами из Гусь-Хрустального. Максимум внимания в пространстве уделено печному цеху, отделенному от зала стеклянной перегородкой.
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