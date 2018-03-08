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Прокуратура обязала рязанский бар «Кружка» соблюдать тишину по ночам
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Прокуратура обязала рязанский бар «Кружка» соблюдать тишину по ночам 

АиФ Рязань 8 марта 2018
Фото: АиФ Рязань
По обращению жителей дома №40а по улице Новоселов прокуратура проверила работу бара «Кружка», сообщает пресс-служба ведомства. Граждане жаловались, что питейное заведение по ночам нарушает общественный порядок.
Как установила прокуратура, бар «Кружка» находится в управлении ООО «Ника». Согласно санитарным правилам, заведение должно по ночам соблюдать тишину, однако этого не делалось.
По выявленным нарушениям прокурором директору ООО «Ника» внесено представление об их устранении, находящееся на рассмотрении.
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