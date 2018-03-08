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В ресторане Петербурга женщины отметили 8 Марта массовой дракой
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В ресторане Петербурга женщины отметили 8 Марта массовой дракой 

ТК «Звезда» 8 марта 2018
Фото: ТК «Звезда»
Десять женщин, вооружившись столовыми приборами, устроили потасовку, угрожая всем, кто пытался их разнять. Остановить развитие конфликта смогла только полиция.
В одном из ресторанов Санкт-Петербурга десять женщин, отмечавший праздник в ночь на 8 марта, устроили массовую драку. Инцидент случился в Петродворцовом районе в Стрельне.
Как сообщает местный ресурс «Мой район», в ходе драки представительницы слабого пола использовали столовые приборы, били посуду и таскали друг друга за волосы. При этом они угрожали всем, кто пытался их разнять.
Утихомирить буйных дам смогли только полицейские, которых вызвали сотрудники ресторана. Всех участников драки доставили в отделение.
Что стало причиной столь крупного конфликта, не уточняется. При этом в ресторане ззаявили, что не будут выдвигать претензии участникам потасовки.
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