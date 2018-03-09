В глубине дворов на Октябрьской открылся ресторан с сигарным залом и большой коллекцией магнумов

В жилом комплексе «Квартал на Декабристов» заработал ресторан и сигарный клуб VinoZerno. Ресторан, рассчитанный на состоятельную публику, появился вдалеке от оживленных улиц.

Заведение заняло угловое помещение в жилом комплексе, который был построен только в прошлом году. Даже зная адрес, потенциальному посетителю в первый раз придется, скорее всего, обойти здание почти целиком, поскольку ресторан расположен с его внутренней стороны — проходящая за окнами дорога имеет статус внутриквартального проезда.

Создатель заведения Сергей Мурзинцев рассказал, что рассчитывает, прежде всего, на людей, живущих в самом жилом комплексе, и обитателей соседних кварталов.

«Здесь уже построено немало хорошего, дорогого жилья. И мне кажется, что у человека должно быть место рядом с домом, где бы он мог поужинать или просто посидеть с бокалом вечером», — говорит Мурзинцев.

Ресторан разделен на две части. Примерно треть занимает сигарный клуб и бар виски, где установлена дополнительная вентиляция и разрешено курить. Более крупный зал отведен под винный ресторан. Практически вся стена за барной стойкой здесь превращена в большой винный шкаф.

Одной из особенностей заведения здесь считают большую коллекцию магнумов — бутылок вина объемом 1,5 литра, в которые обычно разливают вино, имеющее значительный потенциал дальнейшего созревания (считается, что в более крупной бутылке этот процесс идет лучше).

Всего в винной карте сейчас 100 позиций от 1500. Вино бокалами стоит от 350 рублей. Причем по утверждениям Мурзинцева, наценка на алкоголь в заведении может составлять всего 20% (обычная практика 100–200%).

Откровенно дешевых позиций, впрочем, в винной карте нет в принципе. Так, самое доступное вино заведения (чилийское El Castro de Valtuille 2015 года), которое в ресторане продается за 1500 рублей, в винных интернет-магазинах (например в winestyle.ru) стоит не меньше 870 рублей. А цена на одну из самых дорогих позиций ресторана Chateau Bellevue, Saint-Emilion AOC, 2009 там же — 8470 рублей (в ресторане оно стоит 12 000 тысяч)

Меню ресторана содержит всего чуть более 20 позиций. Цены на закуски и салаты колеблются от 60 рублей (за овощные брускеты) до 900 рублей (хамон), самое доступное основное блюдо (ризотто с морепродуктами) стоит 500 рублей.

На сегодняшний день это, пожалуй, самый незаметный ресторан с такого уровня ценами. Обычно рестораторы, претендующие на состоятельную публику, пытаются открыть свои заведения если не совсем на виду, то, по крайней мере, в непосредственной близости с основными магистралями.

Однако высокие арендные ставки и появление новых элитных (хотя бы по новосибирским меркам) жилых комплексов приводит к появлению заведений в тихом центре. Так, например, бывшие сотрудники бара Ruby нашли инвестора и открыли винный бар Le Pin в жилом комплексе Milk House.