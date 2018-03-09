Винная жемчужина: звезды Голливуда облюбовали молдавское село

Село Милештий Мичь — одна из главных достопримечательностей Молдовы. Туда приезжают тысячи туристов из соседних стран и даже звезды Голливуда, передает корреспондент «МИР 24» Ирина Глушко

Самая большая винная коллекция в мире находится в 12 километрах от Кишинева, в селе Милештий Мичь. Раньше здесь были котельцовые шахты, а теперь на их месте -подземные винные галереи. Они занимают 200 километров.

Здесь хранятся коллекционные красные, белые и десертные вина.

«В 2005 году наша винодельня попала в Книгу рекордов Гиннесса по двум показателям — по своей протяженности и как самая большая коллекция вина в мире. Она насчитывает 1,5 миллиона бутылок и поистине называется золотой коллекцией», — говорит экскурсовод Юлия Донских.

В винном подземелье темно, прохладно и влажно. Только так можно обеспечить сохранность алкогольного напитка. На золотую коллекцию приезжают посмотреть гости со всех уголков Земли. Бывали здесь и звезды Голливуда.

Знаменитый актер Стивен Сигал во время одного из визитов приобрел здесь бутылку вина стоимостью 1,5 тысячи евро. Американца привлекла жемчужина коллекции -знаменитый белый молдавский вермут. По вкусу он напоминает любимый напиток Джеймса Бонда

Это самое старое вино. Его удалось сохранить и во времена «сухого» закона 1985 года. Тогда здесь соорудили тайную комнату и спрятали в ней 50 тысяч бутылок.

Там же хранится самое старое и дорогое вино урожая 1973 года. Вермут изготовлен из сорта винограда каберне-совиньон и 24 лекарственных трав.

Вино в Милештий Мичь не только под землей, но и на поверхности. В селе часто устраивают фестивали и ярмарки с национальным акцентом. Гостей угощают горячим изваром — красным вином, приправленным специями, фруктами и медом.

«Мы попробовали извар «Норд», он имеет больше перца черного, жгучего. Пьешь его и становится тепло», — говорит туристка.

Угощают в Милештий Мичь не только напитками, но и национальными блюдами. Здесь можно отведать блюда со всей Молдовы. Юг готовит баранину как никто другой, центр славится мамалыгой и голубцами, а север угощает плациндами. Горячие блюда, закуски и мясо готовят прямо на месте. Все с пылу с жару.

«Это борщ-скэзут. Кислая капуста, тушенная со свининой. Очень вкусно. Горячее, кисленькое, приятное», — говорит туристка Марина Ульянова.

Провести праздники в Милештий Мичь — отличный вариант для семейного отдыха.

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