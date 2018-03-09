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Психологические манипуляции в ресторанах
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Психологические манипуляции в ресторанах 

Мир24 9 марта 2018
Фото: depositphotos.com
Очень часто, приходя в ресторан, мы планируем потратить одну сумму, но счет оказывается выше. Известно, что виной тому специальные психологические манипуляции в меню, которые заставляют нас заказывать больше блюд.
Самый распространенный прием — отсутствие обозначение рубля или другой валюты, если заведение находится за границей. Это делается для того, чтобы лишний раз не напоминать посетителю о деньгах.
Все знают, что сумма в 299 рублей кажется намного меньше, чем 300 рублей. Это старый известный трюк, который, как ни странно, работает. Клиент охотнее согласится заказать блюдо, если до круглой суммы не достает рубля или нескольких копеек.
Контраст цен — рядом с блюдом за 700 рублей рядом ставится похожее, но в два раза дороже. В таком случае покупка за 700 рублей искусственно кажется выгодной.
Расположение блюд — исследования говорят, что сначала гости смотрят в верхний правый угол меню, а в конце — в нижний левый. Поэтому самые дорогие блюда расположены сверху справа, а самые дешевые — снизу слева. Хотя в арабских странах наоборот, ведь пишут там справа налево.
Еще один дизайнерский фокус — использовать рамки или другие визуальные эффекты, в которые помещаются дорогие блюда. Это привлекает внимание посетителей и заставляет их остановиться на конкретном пункте меню.
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