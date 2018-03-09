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На месте кофейни «Шансонье» на Ленина открылось заведение новой сети
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На месте кофейни «Шансонье» на Ленина открылось заведение новой сети 

ngs.ru 9 марта 2018
Фото: ngs.ru
Заведение сети KOOK начало работать на первом этаже жилого дома на улице Ленина, 20. Раньше здесь размещалась кофейня «Шансонье»
«Шансонье» — проект новосибирской ресторанной группы «Конквест» было одним из последних оставшихся заведений первой волны — все остальные (крое бара 501-st) уже были закрыты и на их месте появились совершенно новые или существенным образом обновленные заведения. Однако, в отличие от прочих проектов, «Конквест» не стал делать тоже самое с «Шансонье», а просто продал заведение новому владельцу. Им стала предприниматель из Алтайского края Анна Бакова.
На месте «Шансонье» заработала очередная точка сети кафе под названием Kook. Первое заведение под этим названием открылось в 2016 году на улице Державина, второе — в этом году на улице Фрунзе. Новая точка называется KOOK Cafe&Wine, что подразумевает наличие в нем винной карты. Как считает сама Анна Бакова, одним из достоинств кафе должны стать «магазинные» цены на вино. Заказать его бокалами здесь можно за 150 рублей, бутылка стоит от 700 рублей (в интеренет-магазине стоимость такого вина порядка 450 рублей).
Кухня представляет собой набор блюд популярных блюд (паста, котлеты, известные салаты), самая дорогая позиция — стейк из говядины стоит 800 рублей. Заведение пока работает в тестовом режиме, в интерьере пока отсутствуют некоторые задуманные элементы, говорит Анна Бакова. Некоторые недоделки видны пока и снаружи. Так над старыми дверями заведения до сих пор висит вывеска «Шансонье». Двери эти, впрочем, заперты — вход в кафе перенесен чуть выше по улице.
Идея продавать вино недорого становится у рестораторов популярной. Воспользоваться этой щедростью, правда, смогут только те, кто готов заплатить за бутылку хотя бы 1000 рублей. Так в баре Le Pin который начал работать в январе этого года, утверждают, что торгуют «по магазинным ценам». Правда, для того, чтобы выпить купленное вино в заведении придется доплатить ещё 500 рублей пробкового сбора. А открытое в начале марта заведение VinoZerno так же надеется привлечь посетителей, обещая им вино с невысокой наценкой. Самая дешевая бутылка здесь, правда, стоит 1500 рублей.
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