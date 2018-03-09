В память о Николае II Юля Михалкова устроит кулинарный мастер-класс

В следующую субботу, 17 марта, в Екатеринбурге пройдёт четвёртый фестиваль постной кухни. Как и в прошлом году, местом проведения мероприятия станет Уральский центр развития дизайна на Горького. В 2018 году проект приурочили к 150-летию со дня рождения Николая II — его темой станет «Постные блюда Царского стола».

— Известные кулинары и повара трапезных приготовят блюда Царского стола и поделятся секретами их приготовления, — рассказали в пресс-службе Екатеринбургской епархии. — «Рис императрицы», «крутая» гречневая каша на пару, печёные яблоки. Рецепты блюд из Царского меню долгие годы воссоздавала жительница Крыма Марина Пальчук, которая издала серию книг «Царская кухня Ливадийского дворца».

Старт мероприятия — в 11 утра.

По традиции на фестивале проведёт мастер-класс актриса «Уральских пельменей» Юлия Михалкова . Она будет готовить вместе с шеф-поваром центра «Царский» Валентиной Пономаревой . При этом организаторы пока не раскрывают меню мастер-класса.

В прошлом же году Юля Михалкова приготовила салат, рассольник и пирожки с чечевицей.