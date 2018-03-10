Бесплатные лекции и мастер-классы пройдут в преддверии фестиваля «Мос/Еда!»

В преддверии фестиваля «Мос/Еда!» пройдет серия бесплатных гастрономических лекций и мастер-классов пройдет. В эти выходные, 10 и 11 марта, состоятся первые занятия, участником которых может стать любой желающий, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Уточняется, что познавательные встречи начнут проводиться на Новом Арбате. Сегодня, 10 марта, в павильоне «Библиотека» историк кулинарии и шеф-повар Павел Сюткин расскажет о знаменитых ярмарках прошлого и самых известных московских блюдах.

Завтра, 11 марта, в студии кулинарных мастер-классов фермерской ярмарки на Семеновской площади занятие проведет Анна Семенова , основатель кулинарной «Школы хорошего вкуса». Она расскажет, на что надо обращать внимание, чтобы выбрать самые свежие и качественные продукты. А после проведет мастер-класс по приготовлению кускуса с овощами.

Ранее сообщалось, что на фестиваль «Мос/Еда!» привезут более 4,5 миллионов килограммов овощей, фруктов, рыбной и молочной продукции. На всех площадках фестиваля гостей также будет ждать культурная программа: мастер-классы, интерактивные представления и спортивные игры.

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