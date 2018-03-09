В Вильнюсе плавучий ресторан уплыл от хозяев

В Вильнюсе плавучий ресторан Barza унесло течением. Судно было пришвартовано к берегу реки Нерис, сообщают местные СМИ.

ЧП произошло из-за ледохода. Управляющий корабля «Рига» Леон Бекетис, который организует речные прогулки для туристов, заявил, что произошло «элементарное обледенение».

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«В момент ледохода вода поднимается, идет лед. Чтобы корабли не повреждались, их необходимо безопасно установить. И хозяева это прекрасно знали», — пояснил он.

«Сбежавший» ресторан быстро поймали спасатели. Они вернули судно на место.

Примечательно, что это уже второй такой случай с рестораном Barza. Два года назад его также унесло ледоходом.

Причем вместе с посетителями. Тогда никто не пострадал. Между тем владельцы корабля-ресторана не стали его укреплять.

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