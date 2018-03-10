Где пить вино: гид по самым интересным барам Москвы

Спрос на винные бары в последнее время особенно вырос: отыскать заведение с отличной подборкой вин за разумные деньги становится проще, и каждый любитель вина старается отыскать идеальное заведение с неповторимой атмосферой, куда хотелось бы возвращаться снова и снова.

Мы решили найти это место за вас: в сегодняшнем обзоре вы сможете узнать о самых интересных винных заведениях столицы, которые достойны вашего внимания.

Wine Happens

Адрес: ул. Садовая-Кудринская, 32, стр. 1.

Уютный ресторан с ироничным названием предлагает своим посетителям не только огромный выбор вин (винную карту вы, скорее всего, даже не дочитаете до конца — в ней около 200 позиций), но и роскошное меню. Оригинальные салаты "соседствуют" с экзотическими супами, а изысканные устрицы и другие морепродукты — с классическими стейками.

Кстати, в Wine happens есть и нетривиальное постное меню по приемлемым ценам: так, например, крем-суп из батата с яблоками обойдется вам в 350 рублей, овощи вок с ананасом — в 460, а кабачки Мисо с постной сметаной — в 320.

Вино и бургер

Адрес: Большая Полянка, 51 А, стр. 9.

Основатели небольшого, но демократичного и в высшей степени приятного кафе на Полянке называют себя "местом истины и самых вкусных бургеров".

Сочетание и вправду достойное во всех отношениях: превосходные бургеры по авторским рецептам (более 20-ти позиций в меню) вы можете отведать вместе с бокалом хорошего вина по низкой цене.

Средний чек в "Вино и бургер" составит около 700 рублей, причем на эти деньги вы можете умудриться заказать несколько блюд или попробовать что-то необычное, как, например, сытный бургер "Сохатый" с котлетой из мяса лося за 650 рублей.

Хлеб и вино

Адреса пяти ресторанов "Хлеб и вино" ищите здесь.

Людное, шумное, популярное и, не побоимся этого слова, "инстаграмное" заведение "Хлеб и вино" создавалось как современный бар-магазин, где можно легко и с удовольствием подобрать хорошее вино, забрать его с собой или же попробовать прямо на месте по такой же цене.

В изначально небольшое и созданное специально под вино меню добавились сложные авторские блюда, и сегодня вы можете насладиться бокалом редкого вина с простой сырной тарелкой или попробовать фирменный сет паштетов, теплый салат с тунцом или фланк-стейк.

Практика by Darvin

Адреса: Б. Грузинская ул., 37с2 и Малая Дмитровка, 6.

Под лозунгом "эволюция представлений о хорошем вине" эта сеть винных баров продолжает развиваться и разрастаться, влюбляя в себя все больше ценителей вина.

"Практика by Darvin" привлекательна удивительными ценами (бокал хорошего качественного вина здесь можно найти за 150 рублей!), ассортиментом вин и закусок, и, что самое главное, умением ориентироваться в последних гастрономических трендах.

В меню вы найдете вегетарианские блюда, закуски из рыбы и мяса, а также десерты, цена которых варьируется от 150 до 500 рублей. А богатую винную карту предлагаем изучить на сайте заведения: там есть что посмотреть.

Винный базар

Адреса четырех ресторанов "Винного базара" ищите на здесь.

"Винный базар" — это сеть московских винных баров, в которых нет винной карты, в то время как ассортимент вина насчитывает около 400 наименований самых разных категорий.

Создатели заведения считают своей первостепенной задачей знакомить гостей с вином и дарить хорошее настроение. Каждую неделю "Винный базар" проводит тематические дегустации, на которых можно научиться читать этикетки, оценивать возраст напитка по цвету, а его сорт определять по аромату.

Меню довольно разнообразно: паста, супы и всевозможные закуски по самым дружелюбным ценам. Кроме того, в барах есть постное меню с замысловатыми блюдами, которые захотят попробовать абсолютно все.

Beer&Brut

Адрес: Покровка, 26/1.

Модный московский гастропаб Beer&Brut не признает превосходство вин над пивом и удачно "мирит" эти популярные напитки в своем уникальном меню. Поскольку сегодня мы говорим исключительно о вине, про 29 сортов крафтового пива мы рассказывать не станем, а остановимся на винной карте, которая удобно разделена на понятные даже новичку в винных вопросах категории.

Редкие и особенные вина Beer&Brut предлагает за внушительную сумму, начиная от 4300 рублей за бутылку, а вот цены на игристые, белые, красные, розовые и десертные вина "кусаться" не будут. В меню также есть коктейльная и барная карты, ежедневные завтраки с 12:00 до 18:00, постные блюда, обеды, закуски и супы.

Винный бар "13°"

Адрес: 4-я Тверская-Ямская, 13.

Бар "13°" понравится, пожалуй, даже самым требовательным посетителям. Здесь можно делать абсолютно все: встречаться с друзьями после работы за бутылкой вкусного и недорогого вина, пробовать изысканные и редкие сорта вин, дегустировать что-то новое и необычное. В бар можно забежать даже на простой ланч: заведение предлагает комплексный обед с 12:00 до 16:00 и бранч по выходным.

Кстати, винная карта у "13°" отсутствует: все напитки выставлены прямо в зале, а подбором вина занимаются профессиональные сомелье. За бокал вина вы можете отдать от 200 до 600 рублей, за бутылку, например, изысканного пино гриджио — около 1000 рублей, а уникальные и редкие напитки, как, например, биодинамическое шампанское, будут стоить уже дороже — приблизительно 6000 рублей.

Why Not Wine

Адрес: ул. Малая Никитская, д. 8/1.

В историческом центре Москвы расположился Why Not Wine — винный бар и по совместительству винный бутик и полноценное арт-пространство, где каждую среду проводят дегустации для гостей.

Заведение предлагает компактное, но полноценное меню с радующими глаз ценами. Все работники бара — профессиональные сомелье, которые помогут вам выбрать подходящее вино и охотно прочитают о нем мини-лекцию. А по вечерам все это проходит под живую музыку.