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В Москве стартует гастрономический фестиваль
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В Москве стартует гастрономический фестиваль 

Kitchenmag 10 марта 2018
Фото: Kitchenmag
В Москве с 12 по 25 марта пройдет гастрономический фестиваль Moscow Restaurant Week, сообщают наши коллеги из The Village.
За две недели столичные рестораны предложат москвичам попробовать 350 блюд из круп — именно они стали главной темой нынешнего мероприятия. В этом году к событию присоединяться 75 заведений, среди которых 800°С Contemporary Steak, "Brasserie Мост", Burger & Pizzetta, Cheese Connection, I Like Wine, Laffa Laffa, LavkaLavka, Margarita Bistro, Molon Lave Bar, Ruski и другие.
На обновленном сайте фестиваля можно найти актуальное меню с ценами, рестораны с описанием, интерьерами и контактами. Здесь также встроено бронирование "Афиша-Рестораны".
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