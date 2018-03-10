В Москве стартует гастрономический фестиваль

В Москве с 12 по 25 марта пройдет гастрономический фестиваль Moscow Restaurant Week, сообщают наши коллеги из The Village.

За две недели столичные рестораны предложат москвичам попробовать 350 блюд из круп — именно они стали главной темой нынешнего мероприятия. В этом году к событию присоединяться 75 заведений, среди которых 800°С Contemporary Steak, "Brasserie Мост", Burger & Pizzetta, Cheese Connection, I Like Wine, Laffa Laffa, LavkaLavka, Margarita Bistro, Molon Lave Bar, Ruski и другие.

На обновленном сайте фестиваля можно найти актуальное меню с ценами, рестораны с описанием, интерьерами и контактами. Здесь также встроено бронирование "Афиша-Рестораны".