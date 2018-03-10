Сообразили на двоих: «Праймбиф Бар» на Усачевском рынке

Расположение

Наталья: Конечно, Усачевский рынок находится не так уж далеко от метро Фрунзенская, но морозным зимним днем расстояние удлиняется пропорционально минусу на градуснике. Так что мы не стали мучиться и взяли такси — дешево, тепло и быстро. Тем, кто живет далеко, не очень удобно сюда добираться, но для местных жителей, которые субботним утром отправляются на Усачевский рынок за свежими овощами, молочкой и мясом, открытие «Праймбиф Бара» — настоящий подарок. Если, конечно, эти местные жители любят мясо так, как люблю его я.

Маша: Просто так, без повода, в «Праймбиф Бар» я бы вряд ли поехала — местечко находится довольно далеко и от дома, и от работы. Но ради долгожданной встречи выбралась — и не пожалела! Бодрым шагом от метро Фрунзенская доберетесь минут за 15-20, а на такси выйдет в три раза быстрее — в поездке мы даже не успели обсудить последние новости!

Интерьер

Наталья: Довольно странно говорить об интерьере, когда речь идет о фуд-поинте на территории рынка. Какой уж тут интерьер — витрина с мясом, меню над прилавком да пара столиков с плетеными (но очень удобными) креслами. Однако, атмосфера рынка добавляет колорита. Если сесть спиной к окну, за которым идет снег, можно сделать вид, что ты находишься в каком-нибудь теплом южном городе — груды пестрых овощей и фруктов, аромат специй, равномерный гул голосов торгующихся покупателей и продавцов. Не знаю, как вы, а я люблю рынки, и ужинать в таких «походных» условиях меня ничуть не смущает.

Маша: На Усачевском, как и на любом другом современном городском рынке, шумно, многолюдно, светло и вкусно пахнет. На территории фудкорта всего несколько кафе, есть барная стойка, столы для больших компаний и уютные деревянные столики на 2-4 человека. Здесь много воздуха и пространства, наверное, за счет высокого полукруглого белого потолка.

Напитки

Наталья: У «Праймбиф» на Усачевском нет винной лицензии (разумеется), что немного жалко: все-таки стейк приятно запивать хорошим красным вином. В меню соки, несколько видов газировки и пара сортов разливного пива. Я не большой любитель пива с некоторых пор, но за неимением ничего другого вспомнила молодость и заказала.

Маша: Отсутствие в меню вина меня тоже немного расстроило. После недолгих мучений я последовала примеру Наташи и взяла бокал пива. Если честно, так и не смогла вспомнить, когда в последний раз пила его до этого. Пиво, кстати, оказалось неожиданно вкусным! А главное — холодным. В меню напитков я заметила еще безалкогольный глинтвейн, но решила, что запивать им стейк — настоящее извращение. Вообще, подобрать идеальный напиток к мясу не просто, а уж если выбирать между газировкой, фруктовыми соками и водой — а это все, что есть в меню, то предпочтительней всего, конечно же, последний вариант.

Еда Наталья: Я бы сказала, что меню не поражает воображение, если бы не мясо. В жизни не видела такого количества разнообразных стейков. У меня случился ступор, и я никак не могла выбрать, что же попробовать. В конце концов, спасовала и взяла проверенный временем стриплойн, который ожидаемо был превосходным. Кроме стейков в меню вы найдете три салата (маринованный редис со злаками стал отличным дополнением к мясу), овощи на гриле, картофель-фри и пару видов бургеров, которые по отзывам тоже отличные, но променять на бургер стейк средней прожарки меня не может заставить ничто.

Маша: Если вы спросите меня — секс или стейк, то я отвечу: какой прожарки? Шучу. Сначала секс, потом стейк. Но мы тут с вами сейчас про мясо. Из многообразия предложенных вариантов я, благодаря подсказке шеф-повара, выбрала «стейк мясника». Такое название, по старинной легенде, он получил потому, что разделывая тушу, мясники оставляли этот кусочек себе. Сначала его вообще относили к потрохам и даже могли выбросить, а потом, видимо, распробовали. К альтернативным стейкам, а «мясник» — это именно альтернативный стейк, я отношусь положительно, так что на эксперимент решилась с удовольствием. И не прогадала! Имейте в виду, идеальная прожарка для «мясника» — medium rare. Стейк получился сочным и ароматным. Даже не стала использовать грибной соус, который заказала — так хорош был вкус мяса.

Вердикт

Наталья: Скажу так: обычно люди ходят за покупками, ну заодно и поесть, раз уж все равно тут. «Праймиф Бар» может сломать эту концепцию. Сюда нужно идти есть прицельно, ну и, раз уж вы все равно оказались на рынке, покупки тоже можно сделать.

Маша: «Праймбиф Бар» не вызывает никаких особенных эмоций, но только пока первый кусочек вашего стейка не окажется у вас во рту. Если бы ко мне вдруг заглянула добрая фея, то после мира во всем мире и еще парочки заветных желаний, я бы обязательно попросила у нее открыть этот ресторан в моем районе. И вот те потрясающие ярко-розовые туфли из весенней коллекции Coach!