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В Ноябрьске посетителя, «вынесшего „Угли“, нашли по горячим следам
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В Ноябрьске посетителя, «вынесшего „Угли“, нашли по горячим следам 

ИА Север-Пресс 12 марта 2018
Фото: ИА Север-Пресс
В Ноябрьске полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в краже из кафе «Угли». Злоумышленника удалось разыскать благодаря записям с камер видеонаблюдения.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по ЯНАО, подозреваемым оказался несудимый и безработный горожанин. Десятого марта он выпивал в кафе. Уходя домой, вдруг почувствовал себя плохо и пошел в туалет, где случайно уснул. Проснувшись утром, он увидел, что кафе закрыто, а в помещении никого нет. Не долго думая, он взял из бара алкоголь, еду, выбил входную дверь и ушел. В полиции он признался в содеянном и написал явку с повинной. Возбуждено уголовное дело. Если вину докажут, его могут посадить в тюрьму на два года.
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