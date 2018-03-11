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Берлин для вегетарианцев: 5 точек на карте
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Берлин для вегетарианцев: 5 точек на карте 

Fraufluger.ru 11 марта 2018
Фото: Fraufluger.ru
Дерзкая, молодая, бурлящая немецкая столица притягивает к себе самых креативных, рождает и развивает модные бренды, взращивает новые поколения шефов и рестораторов, формирующих кухню очень далёкую от классических представлений о Германии. В частности, всенемецкая любовь к мясу здесь отходит на второй план, давая дорогу вегетарианской теме. Берлин для вегетарианцев: 5 точек на картеВсю серьезность происходящего можно
оценить, узнав, что уже в которой раз самые авторитетные издания мира
называют Берлин вегетарианской столицей. Тем самым они отдают должное не  только количеству заведений, но их качеству и оригинальности. От маленьких кафе до звёздных ресторанов. Rawtastic — настоящий рай для сыроедов. Главные принципы, которыми здесь
руководствуются: никакой термической обработки, максимум вкуса и пользы. В меню роллы, вегетарианские бургеры, пицца, паста из цуккини и всевозможные торты. Holy
Flat придётся по душе любителям демократичных мест с лаконичным меню.
Большое количество овощей, хумус, крем из авокадо, табулн из зеленой
капусты, 5 вариантов так называемых bowls: с киноа или коксовым рисом,
бататом или бобовыми, морковью в тайском стиле и арахисовой заправкой. Daluma
продолжит тему недорогих, но запоминающихся, и как нельзя лучше
подойдёт для быстрого перекуса. Здесь можно найти пудинг с семенами чиа,
разнообразные смузи, витаминные шоты, модные и яркие açaí bowls. Cookies
Cream, отмеченный одной звездой Мишлен, предлагает отличное винное
сопровождение и удивляет не только красивыми подачами, но и  нестандартным выбором ингредиентов. Например, здесь можно попробовать
вегетарианскую икру с авокадо, мороженое из топинамбура и голубику с  сельдереем на десерт. Luck
Leek, тоже мишленовский ресторан, способный впечатлить самых
искушённых. В меню ризотто с рукколой и ванильными (!) томатами, шницель
из баклажана с перечным соусом, сыр из миндального молока с красным
апельсином и маринованной тыквой.
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