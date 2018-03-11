Берлин для вегетарианцев: 5 точек на карте

Дерзкая, молодая, бурлящая немецкая столица притягивает к себе самых креативных, рождает и развивает модные бренды, взращивает новые поколения шефов и рестораторов, формирующих кухню очень далёкую от классических представлений о Германии. В частности, всенемецкая любовь к мясу здесь отходит на второй план, давая дорогу вегетарианской теме. Берлин для вегетарианцев: 5 точек на картеВсю серьезность происходящего можно

оценить, узнав, что уже в которой раз самые авторитетные издания мира

называют Берлин вегетарианской столицей. Тем самым они отдают должное не только количеству заведений, но их качеству и оригинальности. От маленьких кафе до звёздных ресторанов. Rawtastic — настоящий рай для сыроедов. Главные принципы, которыми здесь

руководствуются: никакой термической обработки, максимум вкуса и пользы. В меню роллы, вегетарианские бургеры, пицца, паста из цуккини и всевозможные торты. Holy

Flat придётся по душе любителям демократичных мест с лаконичным меню.

Большое количество овощей, хумус, крем из авокадо, табулн из зеленой

капусты, 5 вариантов так называемых bowls: с киноа или коксовым рисом,

бататом или бобовыми, морковью в тайском стиле и арахисовой заправкой. Daluma

продолжит тему недорогих, но запоминающихся, и как нельзя лучше

подойдёт для быстрого перекуса. Здесь можно найти пудинг с семенами чиа,

разнообразные смузи, витаминные шоты, модные и яркие açaí bowls. Cookies

Cream, отмеченный одной звездой Мишлен, предлагает отличное винное

сопровождение и удивляет не только красивыми подачами, но и нестандартным выбором ингредиентов. Например, здесь можно попробовать

вегетарианскую икру с авокадо, мороженое из топинамбура и голубику с сельдереем на десерт. Luck

Leek, тоже мишленовский ресторан, способный впечатлить самых

искушённых. В меню ризотто с рукколой и ванильными (!) томатами, шницель

из баклажана с перечным соусом, сыр из миндального молока с красным

апельсином и маринованной тыквой.