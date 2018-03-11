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Открылся рыбный ресторан «Рыба моя»
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Открылся рыбный ресторан «Рыба моя» 

Kitchenmag 11 марта 2018
Фото: Kitchenmag
На 1-й Тверской-Ямской открылся восьмой проект холдинга Perelman People — рыбный ресторан "Рыба моя", пишет The Village. Концепцией кухни занимается бренд-шеф Perelman People Дмитрий Париков, а шеф-поваром ресторана стал Владимир Девятайкин.
Акцент в меню сделали на лобстере, осьминоге, дикой рыбе и устрицах. Рыба здесь подается как целиком, так и в виде филе с гарнирами. Лобстера из Арабских Эмиратов гостям предложат по 490 рублей за 100 граммов. Попробовать можно также осьминогов из Перу. Есть и отечественные продукты — байкальский омуль, щучья икра и мидии.
Однако рыбными блюдами меню не ограничивается. Хиты предыдущих ресторанов Perelman People можно найти в мясном разделе. По будням с 12:00 до 17:00 "Рыба моя" приглашает на обеды, а по выходным с 10:00 до 16:00 — на завтраки.
Адрес: Москва, 1-я Тверская-Ямская, 21.
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