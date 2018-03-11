7 лучших кофеен в Москве: выбор Александры Боярской

Александра Боярская — Если говорить про несколько главных увлечений моей жизни, я смело могу назвать бег и кофе — они будут в первой пятёрке, а то и тройке. Третьи в этой тройке — тексты и слова. Так как этот текст пишу я, то он в основном про кофе и про то, какое бег имеет отношение к кофе. Для меня.

Хороший кофе и кофейни так называемой третьей волны давно перестали быть редкостью для Москвы. Для регионов тоже перестают: моя подружка Алёна говорит, что кофейни спасут регионы, и я согласна. Они стали тем «третьим местом» для нашего поколения, которое интуитивно можно найти в любом городе, — местом встреч, работы и даже старта пробежек. Из этого ощущения родились сразу два проекта: один рабочий, который мы растили вместе со студентами института «Стрелка» и моими коллегами из компании Nike, и второй очень личный. «Город для бега» — это проект, включающий десятки кофеен по всему городу, на дверях которых вы можете увидеть наклейку NRC и прийти на регулярные пробежки с тренерами и пейсерами бегового клуба Nike. Что касается личного проекта, он называется «Бодрость». Каждую среду с середины апреля до середины октября я провожу пробежку: каждый раз новая кофейня и новый маршрут. Я делаю это только для себя и так, как удобно мне, — для всех тех, кому это нравится и подходит. Анонсы я публикую в своём инстаграме и делаю ивент в фейсбуке — никак иначе узнать про новую пробежку нельзя.

#СашаБодрость появилась ровно потому, что у меня стало не хватать времени просто так, без повода, заходить во все новые кофейни Москвы — а мне так хотелось! Для меня раз в неделю оказаться в новом месте и пробежать в среду утром расслабленные 5—8 километров стало очень важным ритуалом, перезарядкой. Кофеен стало так много! И при этом у меня появились очевидные любимцы.

Я совсем не считаю себя кофейным снобом и не морщу нос от «плохого кофе» — но мне хотелось бы рассказать о том, что я считаю действительно стоящим внимания. Кофе и здоровый образ жизни отлично сочетаются, например, если просто перестать пить плохой кофе. И купить домой новое вкусное зерно: хороший кофе при правильном заваривании может быть вкуснее и интереснее вина. Особенно если вы не представляете себе кофе без молока и сахара — стоит попробовать настоящий вкус напитка, даже просто из любопытства.

Кооператив «Чёрный»

Кофейному кооперативу «Чёрный» уже несколько лет, но новая кофейня в Лялином переулке открылась буквально пару недель назад. История самых главных кофейных «пуристов» Москвы начиналась исключительно с чёрного кофе со специализацией на альтернативный метод заваривания, вроде аэропресса или воронки V60. Сейчас ребята варят кофе и с молоком, хотя сахара в кофейне по-прежнему нет. Зато есть своя подписка на пачки кофе с подробными рассказами о зерне, регулярные каппинги, «чёрные пятницы» с бесплатным чёрным кофе. И очень много желания нести знания — если хочется узнать что-то о кофе, это сюда.

Адрес: Лялин переулок, дом 5, строение 1.

Время работы: пн — 8—19, вт—пт — 8—23, сб-вс — 10—23.

Сайт: https://www.facebook.com/chernyicooperative/

Smart Coffee Roasters

Кофейня, ради которой я готова специально ехать на ВДНХ. Это обжарочный цех Ольги Каракозовой — девушки, «придумавшей» кофе в сети «Даблби». Она стала первым признанным профессионалом кофейного дела в России, и это более чем хорошо сказывается на кофе. Тут нет места кофейному снобизму на тему чёрного кофе: Ольга сосредоточила свои усилия ещё и на молоке, наладив личные отношения с фермерами и создав бренд молока «Майти милк». Пакет молока можно купить и в самой кофейне — в «Парке ремёсел» на ВДНХ с видом на небольшой открытый манеж с наездниками и лошадьми.

Адрес: проспект Мира, 119, строение 47, «Дом ремёсел».

Время работы: 10—20.

Сайт: http://smartroaster.ru/

«Прогресс»

Скоро уже три кофейни-бара с одним названием и тремя адресами на зелёноё ветке: на «Маяковской», «Белорусской» и «Соколе». Редкое для Москвы сочетание идеального (действительно идеального, без преувеличений) кофе, особенно flat white, очень хорошей кухни (меню продумывает шеф-повар кафе «Юность») и крафтового пива, при этом без атмосферы пивной, сложного кафе или кинфолк-кофейни. Скорее, просто очень дружелюбное место с элементами интерьера с заводов, где можно пить и есть.

Адрес: Пресненский вал, дом 38. Садовая-Триумфальная улица, 4/10.

Время работы: 11—24.

Сайт: https://www.facebook.com/progresscoffeecraft/

«Эспрессиум»

Небольшая кофейня на Сухаревской с персоналом, полным любовью к кофе. Тема кофейни — алхимия, и здесь даже есть свой ответ на вопрос, какой кофе с молоком выбрать. Он называется «золотая пропорция» — и он чуть крепче, чем обычный flat white. Здесь очень любят эспрессо (по названию можно было догадаться, да?). Новое зерно с завидной регулярностью, подробные рассказы о кофе и ощущение дома без панибратства — всё это очень располагает.

Адрес: Большая Сухаревская пл., 16/18, стр. 1.

Время работы: пн—пт — 8—22, сб-вс — 10–22.

Сайт: https://www.facebook.com/espressium/

«Человек и пароход»

Теперь уже две кофейни на фудкортах — одна на Даниловском рынке, вторая на новом месте на «Автозаводской» под названием STREAT. Открыл кофейни Николай Чистяков , он занимается обжаркой зерна. Его зерно и кофейная школа — во всех Camera Obscura, в десятках кофеен по Москве и России. Если лавандовые рафы мне уже кажутся чересчур приторными, а сладкий кофейный напиток всё же манит, то вот решение — колдбрю с кокосовой сгущёнкой в «ЧиПе» летом.

Адрес: Даниловский рынок, ул. Мытная, 74, строение 3. Фудкорт Streat, ул. Ленинская Слобода, 26, стр. 1.

Время работы: на Даниловском — 8—21; на Streat — 10—22.

Сайт: https://www.facebook.com/cheandpa/

Школьник

Такая новенькая кофейня на месте магазина канцтоваров на Садовом Кольце около метро «Курская»: мраморные столики, много-много пространства из-за высоченных окон и потолков и две картины художницы Кати Щегловой на кирпичной стене. Кофе — отличный, атмосфера — чтобы сосредоточенно поговорить или поработать. В меню, кроме кофе, маття-латте и даже шот маття отдельно. Нет, маття Ч это не новый чёрный и даже не новый кофе, но это очень приятный напиток для разнообразия.

Адрес: Земляной Вал, д.12/7, строение 1.

Время работы: пн—пт — 8:30—22:00, сб-вс — 10:30—21:00.

Сайт: https://www.facebook.com/shkolnikcoffee/

«Даблби» на Новодевичьем проезде

Фото: facebook.com/DoubleBCoffeeTea Говорят, не кофейня делает кофейню — особенно если говорить про сеть, — а бариста. И это так. Кофеен «Даблби» по Москве сотня, если не больше, но звезда сети и душа самой тёплой, «флагманской» кофейни — бариста Богдан Прокопчук. Он же, кстати, бегун, боксёр и призёр чемпионатов бариста и победитель международных конкурсов вроде Barista Farmer. Регалии регалиями, но его умение тепло разговаривать с каждым (каждым!) посетителем, рассказывать про свой любимый «кофеёк» и при этом делать свою работу на высшем уровне — вот что действительно важно. Даже если это тот самый лавандовый раф.

Адрес: Новодевичий проезд, 4.

Время работы: пн—пт — 8—23, сб-вс — 11—23.

Сайт: http://double-b.ru/

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