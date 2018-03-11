Новосибирская пивоварня открыла бар с пиццей и колбасками в кинотеатре «Сибирского Молла»

В торгово-развлекательном комплексе «Сибирский Молл» начал работать бар и боулинг Vaer. Заведение открыто по лицензии одноименной новосибирской пивоварни.

Vaer занял место безымянного кафе в многозальном кинотеатре «Кино Сити». Раньше оно, так же как и боулинг, принадлежало самому мультиплексу. Сейчас заказ можно сделать как со стороны боулинга, так и со стороны фойе мультиплекса, где расположен основной зал заведения.

Как пояснил директор «Ваера» Алексей Цыденов , сейчас этот комплекс (боулинг и кафе с баром) управляется сторонней компанией, которой «Ваер» передал права работать под собственной маркой.

«Мы решили, что будет правильней продвигать наш продукт через подобные фирменные заведения, где представлена вся наша линейка», — пояснил Цыденов.

Сейчас в баре можно заказать шесть видов пива (все производства пивоварни), кружка 0,5 литра стоит 130 рублей. В меню порядка 30 закусок и салатов от (130 до 390 рублей), несколько супов, колбаски (от 250 рублей) и закуски к пиву. За отдельной стойкой можно заказать пиццу (от 285 рублей за круг).

В «Сибирском Молле» бару придется конкурировать с еще четырьмя заведениями сопоставимого формата: «Печки-Лавочки», «Рыба. Рис», «Иль Патио» и «Планета суши».

Для «Ваера» это уже второй ресторанный проект. Первый бар под этим названием начал работать в прошлом году на улице Ипподромской. Еще одно заведение должно начать работать в конце марта в жилом комплексе «Панорама».