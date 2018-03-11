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Кафе для пернатых «Залетайка» открылось в лесу под Ростовом
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Кафе для пернатых «Залетайка» открылось в лесу под Ростовом 

Деловое сообщество 11 марта 2018
Кафе «Залетайка» сегодня побило рекорды по обсуждаемости. Накормить пернатых решили жители поселка Рассвет в Ростовской области. Необычная кормушка, оформленная в старорусском стиле, украсила деревья. Для пернатых и хвостатых разработали специальное меню из хлеба, зерна и сала. Украшено заведение птичьего общепита креативной вывеской, поясняющей что вы видите перед собой кафе «Залетайка».
Дизайн кормушки побил рекорды по количеству лайков и комментариев от ростовчан. Жители города интересуются, не продадут ли владельцы стартапа франшизу, и хотят помочь с распространением кормушек. Некоторые конечно сомневаются в успехе предприятия, ведь птицы читать не умеют. Однако им возражают, что глас желудка понятен всем.
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