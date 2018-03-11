Афонский хлеб запиваем монастырским квасом

Гастрономические туры интересны в любое время, в том числе и в Великий пост. Добро пожаловать в Троице-Сергиеву лавру.

Знаменитый лаврский квас и медовые коврижки, афонский хлеб и пирожки, мед — это только начало списка продуктов, которые издавна связаны с монастырскими традициями.

Стоит попробовать кухню в монастырских трапезных. Две из них расположены около лавры и еще одна напротив Музея игрушки.

— Кафе «Монастырская трапеза» возле лавры предназначено для людей, соблюдающих посты, — рассказывает краевед Антон Зырянов. — Если вы посещаете лавру во время поста, здесь есть большой выбор постных блюд и выпечки по доступным ценам. На стене висят иконы, поэтому перед вкушением пищи можно помолиться.

Кухня Троице-Сергиевой лавры знаменита своим монастырским хлебом.

В пекарне на территории лавры выпекается отрубной, бездрожжевой хлеб, имеющий свой неповторимый вкус. Его предлагают в трапезной палате, предназначенной для паломников. Многие блюда монастырской кухни участвуют в православных выставках.

— Исторически повелось, что монастырская кухня благотворно сказывается на здоровье и душевном состоянии человека. Ведь у монахов особое отношение к труду, который является орудием спасения души, — пояснил Антон Зырянов. — Православный монастырский продукт — это в первую очередь тот, который произведен с любовью и молитвой.