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В США робота научили жарить бургеры
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В США робота научили жарить бургеры 

Газета.Ru 11 марта 2018
Американцы научили робота жарить бургеры, передает НСН.
Один из них — его зовут Флиппи — приступил к исполнению своих обязанностей в одном из ресторанов быстрого питания в американском Пасадене. Робот одновременно обжаривает 12 сэндвичей, убирает рабочее место, а также перемалывает фарш, дозирует начинку и приправы.
Рестораторы говорят, что стоит умная машина 60 тысяч долларов, ежегодно на ее обслуживание придется тратить около 20 тысяч. Тем не менее, бизнесмены намерены закупить роботов и в другие свои рестораны. Они говорят, что вскоре на кухнях останется гораздо меньше сотрудников, занимающихся опасным и низкооплачиваемым трудом.
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