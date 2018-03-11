В США робота научили жарить бургеры

Американцы научили робота жарить бургеры, передает НСН.

Один из них — его зовут Флиппи — приступил к исполнению своих обязанностей в одном из ресторанов быстрого питания в американском Пасадене. Робот одновременно обжаривает 12 сэндвичей, убирает рабочее место, а также перемалывает фарш, дозирует начинку и приправы.

Рестораторы говорят, что стоит умная машина 60 тысяч долларов, ежегодно на ее обслуживание придется тратить около 20 тысяч. Тем не менее, бизнесмены намерены закупить роботов и в другие свои рестораны. Они говорят, что вскоре на кухнях останется гораздо меньше сотрудников, занимающихся опасным и низкооплачиваемым трудом.