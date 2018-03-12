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Исследование: Фестиваль «Мос/Еда!» возглавил рейтинг 10 самых лучших гастрономических событий марта
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Исследование: Фестиваль «Мос/Еда!» возглавил рейтинг 10 самых лучших гастрономических событий марта 

Агентство «Москва» 12 марта 2018
Фото: Твоя Газета
Согласно исследованию, проведенному аналитическим агентством «ТурСтат», рейтинг 10 самых лучших гастрономических событий марта 2018 г. возглавил фестиваль «Мос/Еда!». Об этом сообщили в пресс-службе агентства.
«Рейтинг составлен по результатам анализа популярности мартовских кулинарных фестивалей и праздников. Гастрономические фестивали «Мос/Еда!» в Москве, «Скатерть-самобранка» в Санкт-Петербурге, «Праздник корюшки» в Светлогорске Калининградской области, «Югорский рыбный фестиваль» в Ханты-Мансийске, «Крым на тарелке» в Севастополе, «Vizit Dagestan» в Дагестане, «Колымское братство» в Магадане, «Серебряная корюшка» в Советской Гавани Хабаровского края, «Народная рыбалка» в Томской области и «День Герасима Грачевника» в подмосковной Мелихове составляют первую десятку самых популярных кулинарных событий в марте», — говорится в сообщении.
Отмечается, что гастрономический и событийный туризм в России станут главными драйверами роста внутреннего туризма в этому году.
Двухдневный фестиваль «Мос/Еда!» состоится 17 и 18 марта — за месяц до открытия нового сезона московских продуктовых ярмарок. Посетители смогут не только приобрести свежие фермерские продукты, но и выбрать самые вкусные и качественные с тем, чтобы определить список товаров и регионов-поставщиков для будущих городских ярмарок. Помимо продуктового разнообразия гостей «Мос/Еды!» ждет культурная программа: творческие мастер-классы для детей, интерактивные представления и увлекательные спортивные забавы.
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