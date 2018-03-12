Ещё
Еженедельное употребление рыбы сделает ребенка умным и улучшит его сон
Далее:
Читайте также:
Ещё

Еженедельное употребление рыбы сделает ребенка умным и улучшит его сон 

Eva.ru 12 марта 2018
Фото: Eva.ru
Если вы хотите, чтобы ваш ребенок лучше спал и был более сообразительным, обязательно включите в его еженедельный рацион рыбные блюда. Оказывается, что рыба положительно влияет на ночной сон, делая его менее тревожным, что позволяет детям лучше отдохнуть и меньше утомляться в течение дня.
Учеными Университета Пенсильвании было проведено исследование с участием 541 китайского школьника в возрасте до 12 лет. Родители испытуемых от 9 до 11 лет заполняли опросники, в которых указывали, как часто их дети потребляют рыбу, а также описывали количество и качество ночного сна своих отпрысков. В том числе ученых интересовало, как быстро засыпает ребенок и с каким настроением укладывается в кровать. Более того, у школьников был замерен IQ с помощью математических, лексических и других тестов.
Согласно результатом исследования, дети, регулярно употреблявшие рыбу, могли похвастаться более высоким уровнем IQ. Наличие в рационе рыбы и морепродуктов хотя бы раз в неделю давало прибавку к IQ в 4,8 балла, а школьники, наблюдающие рыбу на своем столе 2-3 раза в месяц, набрали на 3,31 балла больше тех, кто вообще не ест морепродукты или делает это реже одного раза в месяц. Также оказалось, что у детей, регулярно употреблявших рыбу, улучшается ночной сон, а в течение дня такие школьники меньше устают. Автор исследования говорит, что данные результаты лишь подтверждают положительное влияние морепродуктов на детское здоровье и рекомендует включать рыбу в рацион детей как можно раньше. Ведь она имеет специфический вкус и запах, к которому надо привыкнуть. Специалисты утверждают, что до двух лет рыбные блюда должны стать частью детского меню. А первое знакомство с рыбой может вполне состояться уже в 10 месяцев, главное следить, чтобы в блюде не было костей.
Eva.ru: последние новости
«Скоро рога в тесте начнут печь»: Сергей Глушко показал необычное меню «Это еда, что ли?»: Григорий Лепс показал странное блюдо «Ира уже не та»: фанаты разочарованы концертами Ирины Аллегровой
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Меньше пафоса»: жизненные афоризмы Фаины Раневской6
Тест: это было в фильме или в книге?2
Воробьев после поцелуя с мужчиной: мне хватило яиц46
Тест: вставьте пропущенные цифры в эти шлягеры12
Тест: а можно ли с вами идти в ресторан?73
Видео
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
02:33
Сборы «Черной пантеры» превысили 1 млрд долларов
Кино
00:56
Футбольный фанат оказался на остановке в Саранске
Концерты
03:54
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение