Еженедельное употребление рыбы сделает ребенка умным и улучшит его сон

Если вы хотите, чтобы ваш ребенок лучше спал и был более сообразительным, обязательно включите в его еженедельный рацион рыбные блюда. Оказывается, что рыба положительно влияет на ночной сон, делая его менее тревожным, что позволяет детям лучше отдохнуть и меньше утомляться в течение дня.

Учеными Университета Пенсильвании было проведено исследование с участием 541 китайского школьника в возрасте до 12 лет. Родители испытуемых от 9 до 11 лет заполняли опросники, в которых указывали, как часто их дети потребляют рыбу, а также описывали количество и качество ночного сна своих отпрысков. В том числе ученых интересовало, как быстро засыпает ребенок и с каким настроением укладывается в кровать. Более того, у школьников был замерен IQ с помощью математических, лексических и других тестов.

Согласно результатом исследования, дети, регулярно употреблявшие рыбу, могли похвастаться более высоким уровнем IQ. Наличие в рационе рыбы и морепродуктов хотя бы раз в неделю давало прибавку к IQ в 4,8 балла, а школьники, наблюдающие рыбу на своем столе 2-3 раза в месяц, набрали на 3,31 балла больше тех, кто вообще не ест морепродукты или делает это реже одного раза в месяц. Также оказалось, что у детей, регулярно употреблявших рыбу, улучшается ночной сон, а в течение дня такие школьники меньше устают. Автор исследования говорит, что данные результаты лишь подтверждают положительное влияние морепродуктов на детское здоровье и рекомендует включать рыбу в рацион детей как можно раньше. Ведь она имеет специфический вкус и запах, к которому надо привыкнуть. Специалисты утверждают, что до двух лет рыбные блюда должны стать частью детского меню. А первое знакомство с рыбой может вполне состояться уже в 10 месяцев, главное следить, чтобы в блюде не было костей.