На Покровском бульваре открылось кафе Dizengof 99

Евгений Цюпко и Галина Николаева несколько лет назад придумали уличный проект «Едим стоя», торгующий сабихом, фалафелем и шаурмой. А потом открыли в переулках Таганки очень симпатичное кафе Dizengof 99, будто аккуратно вырезанное с тель-авивской улицы.

Как пишет Timeout, сегодня на Покровском бульваре работает уже второе кафе под этой вывеской: оно разрослось почти в два раза, а еще обзавелось дровяной печью, в которой выпекают питы. В остальном все то же самое: играет радио на иврите, висят афиши с тель-авивских улиц.

Меню почти дословно повторяет таганское: фирменный гигантский шницель, который редко кому удается доесть на месте, а не забрать с собой, салаты по полкило, много разных хумусов, фалафель, а еще израильские завтраки (в том числе шакшука), которые готовят здесь целый день.

Адрес: Москва, Покровский бул., 8, стр. 1.