Обратная сторона профессии: гастрокритик

Есть может каждый, а писать об этом?

И писать может каждый. Еще лет 7 назад я и представить себе не мог, что буду этим заниматься. У меня было два варианта развития карьеры — стать дипломатом или спортивным агентом.

В чем именно заключается твоя работа?

Я ем и пью в ресторанах, и мне за это еще платят зарплату. На самом деле, в каждой работе есть свои нюансы — плюсы и минусы. Поверьте, ходить по ресторанам каждый день тоже когда-то надоедает. И чтобы этого не произошло, нужно придумывать что-то новое, двигаться вперед и не сидеть на месте. Ненавижу рутину и стараюсь избегать людей, которые хотят втянуть меня в свою зону комфорта.

У спортсменов — травмы, у трейдеров — алкоголизм, а какие профессиональные риски гастрономических журналистов?

Все очень банально — гастрит и алкоголизм, все как у всех. Нужно знать меру, особенно в нашей сфере. Очень много соблазнов, а они могут привести к грустным последствиям. Ну а самый распространенный риск, как я и говорил ранее, — это зайти в тупик и осознать, что дальше двигаться некуда. Это касается любой профессии, и здесь все зависит от тебя — насколько грамотно ты можешь использовать свои связи и достигать поставленных целей.

Как сохранять форму при таком высоком содержании еды?

Спорт. Всегда только спорт. Без него вообще очень сложно. Я не могу себе представить неделю без хоть какой-нибудь активности. В моем случае это зал (обязательно с тренером), мини-футбол и большой теннис. В дождь всегда бегаю.

Ты сам умеешь готовить? Коронное блюдо?

Готовлю редко, так как дома практически не ем. Бывает, готовлю себе куриный суп и салат с кускусом, томатами, авокадо и гранатом.

По опыту — кто лучше готовит, мужчины или женщины?

Так получилось, что женщин-поваров гораздо меньше. Но я не сторонник делить шефов по гендерному признаку. Тут имеет значение, умеет ли человек готовить или нет, какой у него опыт и знания. Единственное, мужчине легче управлять командой поваров. Да и то, не факт. А, и да: лучше всего готовит мама, конечно.

Какое блюдо или продукты ты ненавидел в детстве?

До сих пор не могу есть омлет с помидорами. Для всего остального мой желудок всегда был максимально гостеприимен.

Назови три признака, по которым можно определить, хорош ресторан или плох?

Я сторонник того, чтобы ресторан имел концепцию. В противном случае, все держится только на имени шефа или ресторатора. В нашем городе слишком много ресторанов, кафе и баров, поэтому иногда вообще не можешь понять, куда тебе вести девушку на свидание или идти пить с друзьями. Я мечтаю, чтобы в Москве начали появляться моноконцептуальные/монопродуктовые заведения. Все уже устали от огромных меню с бургерами, цезарями и пиццами. Я хочу целенаправленно идти в ресторан, где готовят одно единственное блюдо, но готовят его идеально всегда. Что касается вопроса «хорош или плох ресторан», то здесь ничего нового не скажу — сервис и качество продуктов. Остальное дело личного вкуса — меню, интерьер, музыка. Очень редко встретишь место, где 100% гостей все понравится. Да таких мест просто нет.

Узнают ли тебя в ресторанах, и есть ли от этого какая-то выгода?

Когда узнают, обязательно наливают!

О чем мечтаешь? Не обязательно говорить о еде.

Я бы хотел, чтобы настал такой день, когда поужинать мог позволить себе каждый человек на планете.