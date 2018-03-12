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Ресторан итальянской кухни Lombardia обновил меню
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Ресторан итальянской кухни Lombardia обновил меню 

Собака 12 марта 2018
Фото: Собака
В итальянском ресторане Lombardia, ул. Пермская, 50, кормят добротно исполненной гастроклассикой: паста и пицца, равиоли и карпаччо здесь не хуже, чем на Апеннинах.
Ресторан с аутентичной итальянской кухней обновил меню, добавив двенадцать новых позиций. Привычные итальянские блюда играют новыми средиземноморскими красками в неожиданных сочетаниях. Среди новинок— паста со страчателлой и базиликом, морепродукты с ризотто из киноа, мусс из белого шоколада с тыквенным конфи и брауни, страчателла с томатами, базиликом и соусом песто и морковный крем-суп с фисташками. Мы приписываем заглавное блюдо— равиоли с лососем и базиликовым соусом— брать с пиццей с брезаолой: хрустящее тесто из коренной итальянской муки, напитанное вяленой говядиной, замаринованной в вине, грушей и сыром горгонзола— это мечта любого гурмана. Кстати, процесс создания теста для пиццы— это целое искусство. В рецепте важен каждый грамм, качество ингредиентов, температура воды и даже влажность в цеху, где готовится тесто. Особенное внимание уделяется хранению теста— оно никогда не подвергается заморозке. Особое место в новом меню отведено итальянским десертам: традиционные сицилийские вафельные трубочки канноли, которые в Перми можно попробовать только здесь, делают с нежнейшим кремом из сыра маскарпоне, цукатами, орехами и фисташками. Осторожно, канноли вызывают привыкание!
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