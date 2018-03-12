Лучшие шеф-повара столицы представят сотни блюд из круп

Вчера в столичных ресторанах стартовал фестиваль Moscow Restaurant Week. Главной темой этого сезона стали блюда из круп.

По словам основателя фестиваля Артема Байбуза, жители России как никто другой знают, насколько важны в исторической парадигме крупы. Блюда из них во все времена считались настоящей русской едой и выручали до созревания первых трав и овощей.

— Ныне многие малоизвестные или забытые крупы вовсе не используются, — добавил Байбуз. — Мы же даем возможность лучшим шеф-поварам Москвы показать, что из этих, во всех смыслах, избитых продуктов можно готовить ярко, интересно и современно.

Представители 75 ресторанов-участников уже готовы удивлять и вкусом, и подачей. Роллы с киноа с гречишным поп-корном, филе миньон с фасолью темпура, мусс из поленты с малиной — это лишь малая часть кухни фестиваля.

— Мы представим пять блюд из круп в азиатском стиле, — рассказала «ВМ» шеф-повар одного из столичных ресторанов Елена Савчук . — Главная особенность — черный цвет ингредиентов. В меню даже мороженое из черного кунжута. Картошка на гарнир всем наскучила, так что блюда из круп достаточно популярны. Мало того, что это полезно, так еще и оставляет простор воображению повара.

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